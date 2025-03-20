Масові штрафи для ФОП — що буде за неправильне використання РРО

Банківська картка і термінал. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Фізичних осіб-підприємців штрафують на великі суми за результатами документальних і фактичних перевірок. Аби не допустити фінансових втрат, необхідно слідкувати за дотриманням касової дисципліни. Через неправильне використання реєстратора розрахункових операцій (РРО) можна натрапити на адміністративне стягнення.

Штрафи прописані в законі "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг".

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Що буде за відсутність РРО

Більшість ФОПів, які займаються торгівлею і наданням послуг, повинні встановити РРО у точках продажу. Інакше податківці оштрафують на 100% суми порушення (на 150% за другий і кожен наступний випадок). Такий розмір фінансової відповідальності застосовують у випадку:

видачі чеків на неповну суму;

проведення чеків через нефіскальний режим РРО чи ПРРО;

прострочення терміну дії пристрою;

видачі розрахункового документу за старою формою;

неправильного зазначення реквізитів;

невидачі чека (відсутність РРО).

Окремо існує стаття 163-15 Кодексу про адміністративні правопорушення, яка визначає штраф за відсутність можливості розрахуватися безготівковим способом. Іншими словами, це додаткова санкція за невстановлення РРО — від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1 700 до 3 400 грн). Повторне порушення протягом року — штраф від 8 500 до 17 000 грн.

Інші штрафи, пов’язані з РРО

Використовуючи реєстратор розрахункових операцій, необхідно правильно відкривати і закривати зміну. Не варто часто подавати нульові z-звіти (якщо не було продажів упродовж торгового дня), бо це може привернути увагу контролюючого органу, який прийде з перевіркою.

Закон вимагає, аби ФОПи своєчасно закривали зміни — не пізніше ніж через 24 години з моменту відкриття. У разі порушення податківці нарахують штраф у розмірі 510 грн. Чимало українських провайдерів пропонують ПРРО з автоматичним закриттям, що зручно в експлуатації.

Додатково продавців можуть оштрафувати за відсутність штрихового коду в чеку на акцизні товари. Розмір фінансової санкції становить 5 100 грн.

І наостанок, треба пам’ятати про обмеження на видачу чеків за оплату готівкою. В Положенні про ведення касових операцій у національній валюті в Україні № 148 йдеться, що заборонено друкувати чек за готівкову оплату понад 50 000 грн (для юридичних осіб — понад 10 000 грн). Штраф за таке — 1 700 грн.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, деякі клієнти ПриватБанку скаржилися на проблеми з використанням програмного реєстратора розрахункових операцій "Каса". Через технічну помилку в обладнанні підприємці щомісяця втрачали кошти.

Також ми писали, що українцям заборонено розводити багаття на балконах, у лісах і парках, на дитячих майданчиках та у дворах багатоповерхівок. За порушення правил пожежної безпеки загрожує чимала штрафна санкція.