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Заготовка дров возле водоема — можно ли рубить сухостой на берегу

12 января 2025 16:32
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Дрова для отопления — можно ли рубить сухостой на берегах водоемов
Дрова на берегу. Фото: Pexels
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

В Украине можно встретить большое количество разнообразных водоемов, от малых ручьев и прудов, до больших рек и водохранилищ. Обычно для защиты этих объектов создаются специальные зеленые насаждения. Однако эти лесополосы не всегда получают надлежащий уход, там часто можно встретить опавшие ветки и сухостой. Поэтому у людей, проживающие неподалеку водоемов, может возникнуть желание забрать эту древесину на дрова, но здесь возникает другой вопрос, законно ли это делать.

О том, можно ли заготавливать дрова в лесополосах возле водохранилищ и других водоемов, отмечается в 61 статье Земельного кодекса Украины.

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В Украине вопрос заготовки дров в окрестностях водохранилищ и других водоемов регулируется рядом законов, которые имеют целью сохранить водные ресурсы и экологический баланс. В частности, в имеющихся водоохранных зонах запрещается любая хозяйственная деятельность, включая заготовку дров.

Водоохранные зоны создаются вокруг рек, морей и других водоемов для защиты водных экосистем. Здесь запрещено вмешательство в природу, использование пестицидов, размещение мусора и любые действия, которые могут загрязнить воду. Согласно 88 статье Водного кодекса Украины, прибрежные полосы — это часть водоохранных зон. Их ширина зависит от размера водоемов:

  • для малых — 25 метров;
  • для средних — 50 метров;
  • для больших — 100 метров;

В пределах этих полос заготовка дров запрещена, поскольку это может нарушить естественное состояние водных ресурсов. Рубка допускается только в лесах, которые не относятся к водоохранным зонам. Деятельность на таких территориях регулируются государственными органами, отвечающими за охрану природы.

Какое наказание грозит украинцам

Согласно 65 статье Кодекса Украины об административных правонарушениях, уничтожение или повреждение лесных защитных полос, расположенных вдоль рек, каналов, возле водных объектов, гидротехнических сооружений, на полосах отвода автодорог, железнодорожных путей и других лесных защитных насаждений приводит к наложению штрафа:

  • на граждан — от тридцати до сорока пяти необлагаемых минимумов доходов граждан;
  • на должностных лиц — от шестидесяти до девяноста необлагаемых минимумов доходов граждан.

Так что перед тем как начать заготовку дров в этих зонах, обязательно нужно получить разрешение от соответствующих органов. Это гарантирует, что экологические нормы будут соблюдены, а водные и лесные ресурсы сохранены.

Что еще стоит знать украинцам

Ранее мы писали, что многие украинцы выбирают дрова для отопления, что позволяет сэкономить и обогреть дом. Особенно выгодно, если заготовить их самостоятельно. Однако важно знать, где это делать запрещено.

Также мы рассказывали, что зеленые насаждения являются частью благоустройства в городах и селах. Однако если дерево на вашем участке или вблизи него высохло и представляет опасность, появляется соблазн срезать его для дров. Но не все знают, разрешено ли это законом.

штраф деревья отопление дрова водохранилище

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