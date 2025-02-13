Доллар отреагировал на провокационные заявления Трампа – что происходит с курсом

Вывеска обменника валюты. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Американская валюта на мировом рынке начала терять позиции после переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Перспективы окончания войны привели к усилению евро. При этом Национальный банк не спешит реагировать на ситуацию резкими изменениями курсовых показателей.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с долларом на фоне заявлений Дональда Трампа.

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Что произошло с курсом на мировом рынке

Доллар отреагировал на заявления президента США относительно возвращения украинских территорий, НАТО и завершения полномасштабной войны. Согласно данным Bloomberg, скандинавские и европейские валюты возглавили ралли против американской:

евро вырос на 0,5% — до 1,0435 доллара;

венгерский форинт укрепился на 0,8% (достиг максимума с конца ноября);

польский злотый поднялся в цене на 0,6%;

китайский юань вырос на 0,4%.

Евро укрепило позиции на мировом валютном рынке, учитывая перспективы завершения боевых действий. Так же валюта азиатских стран пошла вверх благодаря позитивным настроениям инвесторов.

Курс доллара в Украине

Что касается официального курса гривны к доллару, то Национальный банк не спешит реагировать на геополитическую ситуацию. Регулятор поставил себе цель сдержать инфляционные темпы путем усиления гривны, что видно на протяжении всего февраля: доллар подешевел до 41,7927 грн/долл.

По состоянию на 14 февраля НБУ рассчитал курс на уровне 41,7996 грн/долл., то есть разница показателей мизерная. Это свидетельствует о стабильности управляющей политики Нацбанка, который продолжит формировать колебания на валютном рынке в зависимости от внутренних потребностей.

Колебания официального курса гривны к доллару. Фото: скриншот/НБУ

На наличном рынке ситуация также прогнозируемая. Украинцы могут купить американскую валюту по 41,77 грн/долл. в среднем, продать — по 41,75 грн/долл. Планомерная восходящая динамика началась 8 февраля, до того доллар дешевел, а разница почти за месяц составляет 1,5 грн. Не последнее место в курсообразовании сыграл большой спрос на иностранные купюры в конце 2024-го года и начале 2025-го.

Динамика курса доллара на наличном рынке. Фото: скриншот/Минфин

Почему был существенный спрос на доллары

Глава НБУ Андрей Пышный рассказал в интервью Forbes, что повлияло на резкое увеличение спроса среди украинцев и бизнеса. Если коротко — дело в сезонности, рекордных бюджетных расходах и психологическом факторе. Люди привыкли реагировать на неблагоприятный информационный фон и риски безопасности формированием собственного валютного резерва.

"Если бы гривна потеряла доверие, то на валютном рынке оказались бы не только сотни миллиардов с текущих счетов, но и постепенно средства из срочных инструментов, потому что зачем рисковать. Рост интервенций НБУ прямо коррелирует с бюджетными расходами в декабре", — отметил Пышный.

В то же время, Украина получила существенный объем финансовой помощи в последний месяц 2024 года — 9,5 млрд долларов. Это помогло нарастить международные резервы, несмотря на высокие валютные интервенции. Плюс необходимо помнить, что спрос генерируют не только физические лица, но и мелкие сельскохозяйственные предприятия, малый бизнес, волонтеры и др.

Напомним, доллар в феврале подешевел на несколько десятков копеек. Эксперты сходятся во мнении, что НБУ сдерживанием девальвации хочет замедлить темпы инфляции. Однако эффект не будет долгосрочным, и вскоре курс вернется к восходящему тренду.

Также мы писали, что Европа больше не выпускает купюры 500 евро. ЕЦБ отказался от печати шесть лет назад, в 2019-м, поскольку мошенники часто использовали номинал в финансовых операциях. Но украинцы до сих пор могут обменять 500 евро на гривны или другую валюту.