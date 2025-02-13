Долар відреагував на провокативні заяви Трампа – що відбувається з курсом

Вивіска обмінника валюти. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Американська валюта на світовому ринку почала втрачати позиції після перемовин між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним. Перспективи закінчення війни призвели до посилення євро. Водночас Національний банк не поспішає реагувати на ситуацію різкими змінами курсових показників.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з доларом на тлі заяв Дональда Трампа.

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Що сталося з курсом на світовому ринку

Долар відреагував на заяви президента США щодо повернення українських територій, НАТО і завершення повномасштабної війни. Згідно з даними Bloomberg, скандинавські та європейські валюти очолили ралі проти американської:

євро зріс на 0,5% — до 1,0435 долара;

угорський форинт зміцнився на 0,8% (досяг максимуму з кінця листопада);

польський злотий виріс у ціні на 0,6%;

китайський юань зріс на 0,4%.

Євро зміцнило позиції на світовому валютному ринку з огляду на перспективи завершення бойових дій. Так само валюта азійських країн пішла вгору завдяки позитивним настроям інвесторів.

Курс долара в Україні

Що стосується офіційного курсу гривні до долара, то Національний банк не поспішає реагувати на геополітичну ситуацію. Регулятор поставив собі ціль стримати інфляційні темпи шляхом посилення гривні, що видно протягом усього лютого: долар подешевшав до 41,7927 грн/дол.

Станом на 14 лютого НБУ розрахував курс на рівні 41,7996 грн/дол., тобто різниця показників мізерна. Це свідчить про стабільність керуючої політики Нацбанку, який продовжить формувати коливання на валютному ринку залежно від внутрішніх потреб.

Коливання офіційного курсу гривні до долара. Фото: скриншот/НБУ

На готівковому ринку ситуація також прогнозована. Українці можуть купити американську валюту за 41,77 грн/дол. у середньому, продати — за 41,75 грн/дол. Планомірна висхідна динаміка почалася 8 лютого, до того долар дешевшав, а різниця майже за місяць становить 1,5 грн. Не останнє місце в курсоутворенні зіграв великий попит на іноземні купюри наприкінці 2024 року і на початку 2025-го.

Динаміка курсу долара на готівковому ринку. Фото: скриншот/Мінфін

Чому був суттєвий попит на долари

Голова НБУ Андрій Пишний розповів в інтерв’ю Forbes, що вплинуло на різке збільшення попиту серед українців і бізнесу. Якщо коротко — справа в сезонності, рекордних бюджетних витратах і психологічному факторі. Люди звикли реагувати на несприятливий інформаційний фон і безпекові ризики формуванням власного валютного резерву.

"Якби гривня втратила довіру, то на валютному ринку опинилися б не лише сотні мільярдів з поточних рахунків, але й поступово кошти зі строкових інструментів, бо навіщо ризикувати. Зростання інтервенцій НБУ прямо корелює з бюджетними витратами в грудні", — зауважив Пишний.

Водночас Україна отримала суттєвий обсяг фінансової допомоги в останній місяць 2024 року — 9,5 млрд доларів. Це допомогло наростити міжнародні резерви, попри вищі валютні інтервенції. Плюс необхідно пам’ятати, що попит генерують не лише фізичні особи, але й дрібні сільськогосподарські підприємства, малий бізнес, волонтери тощо.

Нагадаємо, долар у лютому подешевшав на кілька десятків копійок. Експерти сходяться на думці, що НБУ стримуванням девальвації хоче сповільнити темпи інфляції. Проте ефект не буде довгостроковим, і невдовзі курс повернеться до висхідного тренду.

Також ми писали, що Європа більше не випускає купюри 500 євро. ЄЦБ відмовився від друку шість років тому, у 2019-му, оскільки шахраї часто використовували номінал у фінансових операціях. Але українці досі можуть обміняти 500 євро на гривні чи іншу валюту.