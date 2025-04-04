Торговая война Трампа — что означают взаимные тарифы на импорт для Индии

Нарендра Моди и Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп ввел тариф на импорт товаров из Индии. Ставка выше, чем для ЕС, Южной Кореи и Японии. Зато актуальные пошлины для американских товаров в Индии также превышают установленный тариф. Возникает вопрос, что будет означать для южноазиатской страны решение Трампа.

Об этом рассказали в Bloomberg.

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Что означают новые тарифы для Индии

Трамп неоднократно высказывался о протекционистской торговой политике Индии. Государство имеет одни из самых высоких тарифов в мире, но находится с США в тесных отношениях. За 2024 год Индия продала товаров на более 87 млрд долларов. Новая пошлина в размере 26% превышает ставки для Европейского Союза (20%), Японии (24%) и Южной Кореи (25%).

Индийские чиновники преуменьшают первоначальное влияние тарифов, пишет Bloomberg. Но избежать удара для экономики будет невозможно, учитывая важность США как торгового партнера. Новые тарифы усилят замедление экономики Индии, которая уже страдает от слабых деловых инвестиций.

Наибольший удар придется по:

фармацевтической продукции (основной экспорт);

полупроводникам;

энергетическому сектору;

минералам и меди.

Эксперты считают, что ставка 26% является попыткой усилить давление на официальных лиц в Нью-Дели для скорейшего заключения торговой сделки с Вашингтоном. США хочет побудить правительство Нарендры Моди снизить пошлины для американских товаров и расширить доступ компаний на местный рынок.

Некоторые чиновники считают последствия в долгосрочной перспективе хорошими. Бывший заместитель председателя Центрального банка Индии Вирал Ачарья отметил, что конкуренция на рынке после появления иностранных бизнесов заставит местные компании повысить свои стандарты, создавать рабочие места и расширять производственную базу.

Попытки Индии избежать высоких тарифов

Надеясь предотвратить торговую войну, правительство Индии провело кардинальный пересмотр своего тарифного режима в феврале 2025 года, снизив налоги на примерно 8 500 промышленных товаров (накануне визита Моди в Вашингтон). В список входили продукты, которые выделил Дональд Трамп, в частности мотоциклы Harley-Davidson и виски бурбон.

Плюс политики продолжают искать способы дальнейшего снижения импортных налогов на американские товары, включая автомобили, сельскохозяйственную продукцию, химикаты и фармацевтические препараты. А еще правительство согласилось принять обратно тысячи индийских граждан, которые нелегально проживали в США.

Напомним, Дональд Трамп приумножил свое состояние более чем вдвое — с 2,3 млрд долларов в 2024 году до 5,1 млрд долларов. Его бизнес-империя охватывает компанию Trump Media and Technology Group с чистой стоимостью 2,6 млрд долл., а вся недвижимость стоит 1,1 млрд.

Также мы писали, что мировые миллиардеры всего за день после введения пошлин Трампа потеряли баснословные деньги — более 208 млрд долларов. Больше всего пострадали Марк Цукерберг из Meta Platforms и Джефф Безос из Amazon. Даже Илона Маска потери не обошли стороной.