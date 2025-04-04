Торговельна війна Трампа — що означають взаємні тарифи на імпорт для Індії

Нарендра Моді та Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп запровадив тариф на імпорт товарів із Індії. Ставка вища, ніж для ЄС, Південної Кореї та Японії. Натомість актуальні мита для американських товарів в Індії також перевищують встановлений тариф. Постає питання, що означатиме для південноазіатської країни рішення Трампа.

Про це розповіли в Bloomberg.

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Що означають нові тарифи для Індії

Трамп неодноразово висловлювався про протекціоністську торговельну політику Індії. Держава має одні з найвищих тарифів у світі, але перебуває з США в тісних відносинах. За 2024 рік Індія продала товарів на понад 87 млрд доларів. Нове мито у розмірі 26% перевищує ставки для Європейського Союзу (20%), Японії (24%) та Південної Кореї (25%).

Індійські чиновники применшують початковий вплив тарифів, пише Bloomberg. Але уникнути удару для економіки буде неможливо, враховуючи важливість США як торговельного партнера. Нові тарифи посилять сповільнення економіки Індії, яка вже страждає від слабких ділових інвестицій.

Найбільший удар прийдеться по:

фармацевтичній продукції (основний експорт);

напівпровідникам;

енергетичному сектору;

мінералам і міді.

Експерти вважають, що ставка 26% є спробою посилити тиск на офіційних осіб у Нью-Делі для швидкого укладання торговельної угоди з Вашингтоном. США хоче спонукати уряд Нарендри Моді знизити мита для американських товарів і розширити доступ компаній на місцевий ринок.

Деякі посадовці вважають наслідки в довгостроковій перспективі хорошими. Колишній заступник голови Центрального банку Індії Вірал Ачар’я зауважив, що конкуренція на ринку після появи іноземних бізнесів змусить місцеві компанії підвищити свої стандарти, створювати робочі місця та розширювати виробничу базу.

Спроби Індії уникнути високих тарифів

Сподіваючись запобігти торговельній війні, уряд Індії провів кардинальний перегляд свого тарифного режиму в лютому 2025 року, знизивши податки на приблизно 8 500 промислових товарів (напередодні візиту Моді у Вашингтон). У список входили продукти, які виділив Дональд Трамп, зокрема мотоцикли Harley-Davidson і віскі бурбон.

Плюс політики надалі шукають способи подальшого зниження імпортних податків на американські товари, включно з автомобілями, сільськогосподарською продукцією, хімікатами і фармацевтичними препаратами. А ще уряд погодився прийняти назад тисячі індійських громадян, які нелегально проживали в США.

Нагадаємо, Дональд Трамп примножив свої статки більш як удвічі — з 2,3 млрд доларів у 2024 році до 5,1 млрд доларів. Його бізнес-імперія охоплює компанію Trump Media and Technology Group з чистою вартістю 2,6 млрд дол., а вся нерухомість коштує 1,1 млрд.

Також ми писали, що світові мільярдери всього за день після введення мит Трампа втратили шалені гроші — понад 208 млрд доларів. Найбільше постраждали Марк Цукерберг з Meta Platforms і Джефф Безос з Amazon. Навіть Ілона Маска втрати не обійшли стороною.