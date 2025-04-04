Фінансова імперія Трампа — на чому заробляє президент США

Дональд Трамп. Колаж: Новини.LIVE

Президент США Дональд Трамп примножив свої статки більш як удвічі — з 2,3 млрд дол. у 2024 році до 5,1 млрд дол. у 2025 році. Водночас американський лідер має фінансові зобов'язання та борги за судовими рішеннями.

Про це йдеться у 39-му щорічному рейтингу найбагатших людей планети Forbes USA.

Читайте також:

Бізнес-імперія чинного президента США охоплює чимало галузей та об'єктів. Найдорожчий актив Трампа — Trump Media and Technology Group (материнська компанія Truth Social) із чистою вартістю 2,6 млрд дол., попри збитки 401 млн дол. у 2024 році.

Бізнес Трампа. Графіка: Новини.LIVE

Доходи компанії впали на 12% за рік, акції здешевшали вдвічі.

"Трейдери, які люблять Трампа, як і раніше, підвищують ціни на акції... Тож вони все ще становлять багатомільярдну частку в статках президента", — зазначає видання.

Якими об'єктами нерухомості володіє президент США

Імперію нерухомості, яка є основою багатства Трампа, він почав будувати ще зі своїм батьком. Загальна сума інвестицій у різні об’єкти оцінюється в 1,1 млрд дол. Сьогодні у власності Дональда Трампа:

Trump Tower у Нью-Йорку (чиста вартість 100 млн дол.);

Trump Tower у Нью-Йорку. Фото: Reuters

30% в хмарочосі 1290 Avenue of the Americas (252 млн дол.);

30% комплексу 555 California Street (120 млн дол.);

чотири будинки у Флориді (88 млн дол.);

ранчо в Каліфорнії (44 млн дол.) та ін.

Значною частиною бізнесу Трампа є також гольф-клуби та курорти, серед яких можна виокремити:

приватний клуб-курорт Mar-a-Lago у Палм-Біч (368 млн дол.);

Клуб-курорт Mar-a-Lago у Палм-Біч. Фото: Reuters

гольф-курорт Trump National Doral Miami у Флориді (248 млн дол.);

Гольф-курорт Trump National Doral Miami у Флориді. Фото: Reuters

гольф-комплекси в Шотландії та Ірландії (100 млн дол.).

Крім того, політик володіє полями для гольфу у Флориді, Нью-Джерсі, Вашингтоні, Каліфорнії, Нью-Йорку та Північній Кароліні, сукупна чиста вартість яких 338 млн дол.

Інші активи Трампа

Ще одним джерелом доходу президента США є виноробня у Вірджинії, яка оцінюється у 44 млн дол. Крім того, політик володіє літаком Trump Force One (Boeing 757-200 1991 випуску) за 12 млн дол.

Сотні мільйонів доларів президент США отримав від інвестицій в криптовалюти саме перед поверненням до Білого дому. Чиста вартість ліквідних активів Трампа сьогодні становить 774 млн дол.

Фінансові зобов'язання політика

Дональд Трамп має іпотечні кредити, які він брав зокрема на придбання житла для своїх дітей. Крім того, в президента США є борги за судовими рішеннями на загальну суму 590 млн доларів. Трамп намагається оскаржувати їх у судах.

Однак, як зазначає видання, на прийняття рішення можуть піти роки, а тим часом відсотки будуть накопичуватися, тож борг лише зростатиме.

Раніше ми повідомляли, що лідер США Дональд Трамп запровадив 10% мита на імпорт з багатьох країн світу. Народний депутат Ярослав Железняк розповів, чи вплинуть якось нові мита США на Україну.

Також дізнавайтеся, якою була реакція світових лідерів на мита Трампа.