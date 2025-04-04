Финансовая империя Трампа — на чем зарабатывает президент США

Дональд Трамп. Коллаж: Новини.LIVE

Президент США Дональд Трамп приумножил свое состояние более чем вдвое — с 2,3 млрд долл. в 2024 году до 5,1 млрд долл. в 2025 году. В то же время американский лидер имеет финансовые обязательства и долги по судебным решениям.

Об этом говорится в 39-м ежегодном рейтинге самых богатых людей планеты Forbes USA.

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Бизнес-империя действующего президента США охватывает немало отраслей и объектов. Самый дорогой актив Трампа — Trump Media and Technology Group (материнская компания Truth Social) с чистой стоимостью 2,6 млрд долл., несмотря на убытки 401 млн долл. в 2024 году.

Бизнес Трампа. Графика: Новини.LIVE

Доходы компании упали на 12% за год, акции подешевели вдвое.

"Трейдеры, которые любят Трампа, по-прежнему повышают цены на акции... Поэтому они все еще составляют многомиллиардную долю в состоянии президента", — отмечает издание.

Какими объектами недвижимости владеет президент США

Империю недвижимости, которая является основой богатства Трампа, он начал строить еще со своим отцом. Общая сумма инвестиций в различные объекты оценивается в 1,1 млрд долл. Сегодня в собственности Дональда Трампа:

Trump Tower в Нью-Йорке (чистая стоимость 100 млн долл.);

Trump Tower в Нью-Йорке. Фото: Reuters

30% в небоскребе 1290 Avenue of the Americas (252 млн долл.);

30% комплекса 555 California Street (120 млн долл.);

четыре дома во Флориде (88 млн долл.);

ранчо в Калифорнии (44 млн долл.) и др.

Значительной частью бизнеса Трампа являются также гольф-клубы и курорты, среди которых можно выделить:

частный клуб-курорт Mar-a-Lago в Палм-Бич (368 млн долл.);

Клуб-курорт Mar-a-Lago в Палм-Бич. Фото: Reuters

гольф-курорт Trump National Doral Miami во Флориде (248 млн долл.);

Гольф-курорт Trump National Doral Miami во Флориде. Фото: Reuters

гольф-комплексы в Шотландии и Ирландии (100 млн долл.).

Кроме того, политик владеет полями для гольфа во Флориде, Нью-Джерси, Вашингтоне, Калифорнии, Нью-Йорке и Северной Каролине, совокупная чистая стоимость которых 338 млн долл.

Другие активы Трампа

Еще одним источником дохода президента США является винодельня в Вирджинии, которая оценивается в 44 млн долл. Кроме того, политик владеет самолетом Trump Force One (Boeing 757-200 1991 года выпуска) за 12 млн долл.

Сотни миллионов долларов президент США получил от инвестиций в криптовалюты именно перед возвращением в Белый дом. Чистая стоимость ликвидных активов Трампа сегодня составляет 774 млн долл.

Финансовые обязательства политика

Дональд Трамп имеет ипотечные кредиты, которые он брал на приобретение жилья для своих детей. Кроме того, у президента США есть долги по судебным решениям на общую сумму 590 млн долларов. Трамп пытается оспаривать их в судах.

Однако, как отмечает издание, на принятие решения могут уйти годы, а тем временем проценты будут накапливаться, поэтому долг будет только расти.

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