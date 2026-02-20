Сколько получают олимпийские спортсмены за медали — призовые за золото, серебро и бронзу

Серебряная медаль Олимпийских игр, за которую платят десятки тысяч долларов. Фото: УНИАН

Международный олимпийский комитет не вознаграждает спортсменов за получение золотых медалей. Зато правительства некоторых стран установили большие призовые своим гражданам, которые выигрывают соревнования. Суммы могут превышать 500 000 долларов за первое место.

Денежное вознаграждение за медали ОИ

В феврале 2026 года начались зимние Олимпийские игры. Почти 2 900 спортсменов из более 90 стран соревновались в 116 медальных дисциплинах. Кроме большого профессионального достижения и мирового признания, призовое место на Олимпиаде приносит также выгодные денежные бонусы.

Лидером рейтинга государств по размеру финансового вознаграждения спортсменам стал Сингапур. Там победителям ОИ выплачивают около 792 000 долларов за индивидуальную золотую медаль, 395 000 долларов — за серебряную, 197 000 долларов — за бронзовую. Это самые щедрые призовые среди рассмотренных стран.

На втором месте оказался Гонконг с выплатой 768 000 долларов за золото, 384 000 долларов — за серебро, 192 000 долларов — за бронзу. Далее суммы вознаграждения существенно снижаются, доходя максимум до 256 000 долларов. Полный список стран, где спортсменам платят за медали Олимпиады, выглядит так (золото, серебро, бронза):

Сингапур — 792 000 долларов, 395 000 долларов, 197 000 долларов;

Гонконг — 768 000 долларов, 384 000 долларов, 192 000 долларов;

Малайзия — 256 000 долларов, 77 000 долларов, 77 000 долларов, 26 000 долларов;

Казахстан — 250 000 долларов, 150 000 долларов, 75 000 долларов;

Италия — 214 000 долларов, 107 000 долларов, 71 000 долларов;

Польша — 211 000 долларов, 169 000 долларов, 124 000 долларов;

Южная Корея — 208 000 долларов, 139 000 долларов, 70 000 долларов;

Болгария — 150 000 долларов, 120 000 долларов, 60 000 долларов;

Испания — 111 000 долларов, 57 000 долларов, 36 000 долларов;

Франция — 95 000 долларов, 48 000 долларов, 24 000 долларов;

Словакия — 71 000 долларов, 60 000 долларов, 47 000 долларов;

Андорра — 71 000 долларов, 47 000 долларов, 24 000 долларов;

Бразилия — 67 000 долларов, 40 000 долларов, 27 000 долларов;

Швейцария — 65 000 долларов, 52 000 долларов, 39 000 долларов;

Финляндия — 59 000 долларов, 36 000 долларов, 24 000 долларов;

Соединенные Штаты Америки — 38 000 долларов, 23 000 долларов, 15 000 долларов;

Германия — 36 000 долларов, 24 000 долларов, 12 000 долларов;

Нидерланды — 36 000 долларов, 18 000 долларов, 9 000 долларов;

Япония — 33 000 долларов, 13 000 долларов, 7 000 долларов;

Канада — 15 000 долларов, 11 000 долларов, 7 000 долларов;

Австралия — 14 000 долларов, 11 000 долларов, 7 000 долларов;

Новая Зеландия — 3 000 долларов, 2 000 долларов, 1 000 долларов.

Отдельно стоит выделили Польшу, которая впечатляет не только масштабом денежного приза, но и разнообразием вознаграждений. Золотые медалисты могут получить около 211 000 долларов плюс легковой автомобиль Toyota Corolla, полностью отделанную двухкомнатную квартиру, ваучер на отдых и ювелирные изделия.

Призовые за медали ОИ в Украине

Ранее мы рассказывали, на какие суммы могут рассчитывать украинские спортсмены в случае получения медали. По словам президента Национального олимпийского комитета Вадима Гутцайта в интервью Sport-Express, размер призовых находится на таком уровне:

золото — 125 000 долларов;

серебро — 80 000 долларов;

бронза — 55 000 долларов.

Это вознаграждение непосредственно за медали в зимней Олимпиаде-2026. В то же время после победы в летних Играх-2024 спортсменам дали большие суммы за серебро и бронзу — 100 000 и 80 000 долларов соответственно.

Напомним, в Италии стартовали зимние Олимпийские игры-2026. В официальном онлайн-магазине поклонники могут приобрести сувениры с символикой ОИ. Стоимость товаров — от 5 евро за магниты до 35 евро за футболки.

Также мы писали, сколько зарабатывают тренеры украинских спортсменов. Это зависят от места работы: в сборных суммы выше, чем в детско-юношеских спортивных школах. Плюс правительство назначило стипендии тренерам олимпийцев.