Скільки платять олімпійським чемпіонам за медалі — призові за золото, срібло і бронзу

Міжнародний олімпійський комітет не винагороджує спортсменів за здобуття золотих медалей. Однак виграш у змаганнях може принести суттєвий грошовий приз, якщо його затвердив уряд конкретної країни. Суми подекуди перевищують 500 000 доларів за перше місце.

Грошова винагорода за медалі ОІ

В лютому 2026 року почалися зимові Олімпійські ігри. Майже 2 900 спортсменів із понад 90 країн змагалися у 116 медальних дисциплінах. Окрім великого професійного досягнення і світового визнання, призове місце на Олімпіаді приносить також вигідні грошові бонуси.

Лідером рейтингу держав за розміром фінансової винагороди спортсменам став Сінгапур. Там переможцям ОІ виплачують близько 792 000 доларів за індивідуальну золоту медаль, 395 000 доларів — за срібну, 197 000 доларів — за бронзову. Це найщедріші призові серед розглянутих країн.

На другому місці опинився Гонконг із виплатою 768 000 доларів за золото, 384 000 доларів — за срібло, 192 000 доларів — за бронзу. Далі суми винагороди суттєво знижуються, доходячи максимум до 256 000 доларів. Повний список країн, де спортсменам платять за медалі Олімпіади, має такий вигляд (золото, срібло, бронза):

Сінгапур — 792 000 доларів, 395 000 доларів, 197 000 доларів;

Гонконг — 768 000 доларів, 384 000 доларів, 192 000 доларів;

Малайзія — 256 000 доларів, 77 000 доларів, 26 000 доларів;

Казахстан — 250 000 доларів, 150 000 доларів, 75 000 доларів;

Італія — 214 000 доларів, 107 000 доларів, 71 000 доларів;

Польща — 211 000 доларів, 169 000 доларів, 124 000 доларів;

Південна Корея — 208 000 доларів, 139 000 доларів, 70 000 доларів;

Болгарія — 150 000 доларів, 120 000 доларів, 60 000 доларів;

Іспанія — 111 000 доларів, 57 000 доларів, 36 000 доларів;

Франція — 95 000 доларів, 48 000 доларів, 24 000 доларів;

Словаччина — 71 000 доларів, 60 000 доларів, 47 000 доларів;

Андорра — 71 000 доларів, 47 000 доларів, 24 000 доларів;

Бразилія — 67 000 доларів, 40 000 доларів, 27 000 доларів;

Швейцарія — 65 000 доларів, 52 000 доларів, 39 000 доларів;

Фінляндія — 59 000 доларів, 36 000 доларів, 24 000 доларів;

Сполучені Штати Америки — 38 000 доларів, 23 000 доларів, 15 000 доларів;

Німеччина — 36 000 доларів, 24 000 доларів, 12 000 доларів;

Нідерланди — 36 000 доларів, 18 000 доларів, 9 000 доларів;

Японія — 33 000 доларів, 13 000 доларів, 7 000 доларів;

Канада — 15 000 доларів, 11 000 доларів, 7 000 доларів;

Австралія — 14 000 доларів, 11 000 доларів, 7 000 доларів;

Нова Зеландія — 3 000 доларів, 2 000 доларів, 1 000 доларів.

Окремо варто виділили Польщу, яка вражає не тільки масштабом грошового призу, але й різноманітністю винагород. Золоті медалісти можуть отримати близько 211 000 доларів плюс легковий автомобіль Toyota Corolla, повністю оздоблену двокімнатну квартиру, ваучер на відпочинок та ювелірні вироби.

Призові за медалі ОІ в Україні

Раніше ми розповідали, на які суми можуть розраховувати українські спортсмени в разі здобуття медалі. За словами президента Національного олімпійського комітету Вадима Гутцайта в інтерв'ю Sport-Express, розмір призових перебуває на такому рівні:

золото — 125 000 доларів;

срібло — 80 000 доларів;

бронза — 55 000 доларів.

Це винагорода безпосередньо за медалі в зимовій Олімпіаді-2026. Водночас після перемоги в літніх Іграх-2024 спортсменам дали більші суми за срібло і бронзу — 100 000 та 80 000 доларів відповідно.

Нагадаємо, в Італії стартували зимові Олімпійські ігри-2026. В офіційному онлайн-магазині шанувальники можуть придбати сувеніри з символікою ОІ. Вартість товарів — від 5 євро за магніти до 35 євро за футболки.

Також ми писали, скільки заробляють тренери українських спортсменів. Це залежать від місця роботи: у збірних суми вищі, ніж у дитячо-юнацьких спортивних школах. Плюс уряд призначив стипендії тренерам олімпійців.