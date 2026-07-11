Выгодный обмен валюты в Украине: что будет с курсом доллара в ближайшее время

Вывеска пункта обмена валюты. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Елизавета Супивская Редактор экономических новостей

В Украине темпы девальвации гривны немного замедлились. Купюры доллара можно приобрести на наличном рынке дешевле, чем в июне. В ближайшее время не предвидится никаких предпосылок для возобновления восходящей тенденции.

Об этом рассказал доктор экономических наук Алексей Плотников в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE.

Что будет с курсом доллара в Украине

На понедельник, 13 июля, Национальный банк рассчитал официальный курс гривны к доллару на уровне 44,49 грн/долл. Если сравнить ситуацию с пиковым периодом в июне, когда фиксировали 44,97 грн/долл., то нисходящий тренд очевиден. Этому способствуют позитивные решения западных партнеров о финансировании и денежной поддержке.

"У нас зачислен в государственный бюджет транш от Европейской комиссии, поступали деньги от Международного валютного фонда. То есть удалось получить финансирование, пока доллар был дорогим. А сейчас особых причин для обесценивания гривны нет", — отметил экономист.

Колебания официального курса гривны к доллару. Фото: скриншот/НБУ

По его словам, в течение июля 2026 года ситуация будет оставаться под контролем, а девальвация национальной валюты, если и будет происходить, то медленными темпами. Среднемесячный официальный курс гривны к доллару может зафиксироваться в диапазоне 44,50-44,70 грн/долл.

Подскочит ли курс до 50 гривен

Финансовый аналитик Виктор Гальчинский рассказал в эфире Новини.LIVE, может ли курс американской валюты стремительно подняться до 50 грн/долл. Эксперт убежден, что гривна будет и дальше обесцениваться, однако в течение 2026 года показатель не поднимется так высоко.

"Пока есть международная финансовая помощь, до тех пор будут возможности поддерживать гривну", — отметил эксперт.

Другими словами, официальный курс начнет расти в случае сокращения международной финансовой поддержки. Такой сценарий является реалистичным после завершения полномасштабной войны в Украине, когда помощь от западных партнеров пойдет на спад или вообще прекратится.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, от каких купюр евро украинцам стоит избавиться в 2026 году. Во-первых, необходимо заменить банкноты наибольшего номинала 500 евро на меньшие наличные. Во-вторых, купюры с красивыми серийными номерами стоят подороже.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Украине выпустят купюры гривны нового номинала. Граждане смогут использовать наличные по 2 000 грн с сентября. На лицевой стороне банкнот разместили изображение поэта-шестидесятника Василия Стуса.