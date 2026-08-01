Выгодные скидки до 50%: сколько стоит последняя версия игры The Sims

Геймеры играют в игры, кадр из The Sims 4. Фото: Pexels, Steam. Коллаж: Новини.LIVE

Елизавета Супивская Редактор экономических новостей

Одной из самых популярных компьютерных игр на протяжении долгого времени остается симулятор жизни The Sims. Последняя полноценная часть, разработанная Maxis и выпущенная Electronic Arts, вышла в свет еще в 2014 году. Мы выяснили, сколько стоит The Sims 4 для украинских геймеров по состоянию на конец июля 2026 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что предлагает The Sims 4 и во сколько обойдется геймерам.

Бесплатная версия и дополнительный контент

Игра представляет собой популярный во всем мире симулятор повседневной жизни людей. Основная механика связана с созданием виртуальных персонажей, строительством жилья и управлением их действиями. The Sims 4 предлагает геймерам обширный набор инструментов, которые помогают создавать уникальный процесс жизнедеятельности.

Кадр из игры The Sims 4. Фото: Steam

Для ознакомления с основными возможностями игры бесплатно доступна базовая версия. В то же время существует большое количество дополнений, коллекций, наборов и каталогов, которые расширяют контент, добавляя новые территории, погодные условия, домашних животных, предметы интерьера, здания и даже магию.

Сколько стоят дополнения для The Sims 4

Разработчики выпустили десятки крупных дополнений, и за каждое из них нужно платить. Среди наиболее популярных наборов с новым контентом можно выделить:

"Времена года" — меняются погодные условия, система генерирует дождь или снег;

"Кошки и собаки" — персонажи могут заводить домашних животных и водить их в ветеринарную клинику;

"Жизнь в городе" — симсы могут жить в квартире большого мегаполиса, посещать местные фестивали;

"Университет" — кто соскучился по учебе, может отправить персонажей в высшее учебное заведение и поселить в общежитие.

Скидки на дополнения для The Sims 4. Фото: скриншот

На официальном сайте Electronic Arts указаны цены на весь дополнительный контент. Масштабные дополнения стоят от 499,50 до 799,20 грн (действуют скидки 20-50% по состоянию на пятницу, 31 июля). В цифровом магазине Steam пользователи могут приобрести большой набор (49 продуктов) за 8 530 грн вместо 14 421 грн (-41%).

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, какие компьютерные игры в Steam можно приобрести менее чем за 80 грн. В цифровом магазине организовали масштабную распродажу тайтлов. Скидки установили на уровне 75-90% по состоянию на пятницу, 31 июля.

Также Новини.LIVE рассказывали, сколько заработал Маколей Калкин за съемки в двух фильмах "Один дома". Гонорар актера за первую часть составил всего 100 000 долларов. А продолжение франшизы принесло молодой звезде Голливуда десятки миллионов долларов.