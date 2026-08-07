Ввоз товаров в Польшу: какие лимиты и ограничения действуют в августе 2026 года
Украинцы должны следить за собственным багажом, чтобы успешно пройти государственную границу. Поездка в Польшу может не состояться в случае нарушения таможенных правил. Ведь действуют строгие требования по количеству/стоимости/весу товаров, ввозимых на территорию Европейского Союза.
Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Пограничную службу Польши.
Лимиты на ввоз товаров в Польшу
Поскольку Украина не входит в таможенную территорию ЕС, наши граждане должны придерживаться норм перевозки товаров, действительных для любой "третьей страны". Очень часто путешественникам запрещают пересечение границы из-за недопустимых продуктов, незадекларированной валюты и превышения лимитов.
По состоянию на август 2026 года ограничения для товаров, которые транспортируют из Украины в Польшу, находятся на таком уровне:
- сигареты — до 40 штук для наземного транспорта;
- табак для курения — до 50 г;
- алкоголь — 1 л крепких напитков (свыше 22%), до 2 л некрепких напитков (ликеров), до 4 л вина, до 16 л пива;
- наличные деньги в любой валюте — до 10 000 евро без письменного декларирования.
Абсолютный запрет действует на ввоз мясных и молочных продуктов, включая сало, колбасу, домашние заготовки, сыр, йогурт и т.д. На границе еду изымают или заставляют владельца утилизировать. В случае отказа следует готовиться к запрету на пересечение границы.
"Личные вещи, одежду и технику для собственного использования возить можно. Косметику и духи — в разумных количествах. С лекарством будьте внимательны: для рецептурных препаратов держите при себе рецепт", — уточнили на специализированном портале Ukrainian in Poland.
Какие денежные вопросы следует решить украинцам
Раньше мы рассказывали, что нужно сделать с деньгами перед пересечением польской границы. Во-первых, украинцам придется декларировать валютные ценности при превышении установленного лимита. Речь идет о сумме 10 000 евро в эквиваленте. Уклонение грозит строгими штрафами в 2026 году.
Во-вторых, необходимо накопить достаточную сумму наличных для подтверждения собственной платежеспособности. Для въезда в Польшу нужно иметь не менее 300 злотых, если продолжительность поездки — до четырех дней включительно. Если дольше, то сумма составляет 75 злотых на каждый день запланированного пребывания.
Ранее Новини.LIVE писали, почему украинцев могут не пропустить в Польшу. Причины задержек на границе бывают разные в августе 2026 года. Однако чаще всего проблемы возникают из-за отсутствия приглашения, наличных денег, медицинского страхования и билета на возвращение в Украину.
Также Новини.LIVE рассказывали, какую сумму наличных нужно иметь на польской границе. Закон требует от иностранцев подтверждать платежеспособность. Для этого нужно показать пограничникам бумажные купюры, которых хватит на период пребывания.
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