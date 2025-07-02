Какие цены на продукты установятся в Украине в ближайшее время — эксперты озвучили перспективы

Цены на овощи, фрукты и другие продукты. Графика: Новини.LIVE

В июне цены на овощи и фрукты в Украине достигли своего пика, поэтому в июле и августе они начнут дешеветь. Однако в целом продовольственная инфляция в 2025 году ожидается на уровне 12-15%.

Новини.LIVE подробно разобрались, изменятся ли цены на овощи и фрукты, а также за сколько будут продавать другие популярные продукты в ближайшее время.

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Пик цен на овощи и фрукты в Украине наблюдался в июне. Поэтому, по словам руководителя аналитического направления сети защиты национальных интересов "АНТС" Ильи Несходовского, в июле стоимость этой продукции будет ниже.

Он напомнил, что высокая стоимость фруктов и овощей обусловлена рядом факторов:

прошлогоднее повышение цен на электроэнергию;

курсовые колебания валют;

неурожай из-за погодных условий.

Поэтому на рынках Украины было много импортной продукции, которая традиционно дороже украинской.

"Уже начиная с июля будет постепенное притормаживание цен. Однако существенного снижения не ожидается. Негативно повлияли те заморозки, которые у нас были поздней весной. Это ухудшило урожай, особенно тех фруктов, которые у нас выращиваются, косточковых в том числе", — отметил Несходовский в комментарии Новини.LIVE.

В целом же рост цен на ягоды и фрукты, с мая 2024 года по май 2025 года, по словам генерального директора ВОО "Украинская аграрная конфедерация" Павла Коваля, состоялся более чем на 21-25%.

"Сейчас мы ожидаем, что в июле цены на овощи и фрукты, которые уже поступают плавно на рынок, будут постепенно снижаться. Но это снижение будет небольшим. Цены на зеленые овощи, на молодой картофель, лук, на капусту раннюю снизятся до 2-3%, не более", — пояснил Павел Коваль журналисту Новини.LIVE.

Зерновые и масло: какие вызовы стоят перед украинским рынком

Коваль напомнил, что в Украине уже началась жатва, и фермеры собирают озимую пшеницу, рапс, сою и горох. Однако из-за неблагоприятных погодных условий, в южных и южно-центральных областях урожай зерновых будет ниже по сравнению с прошлым годом.

"Однако несмотря на это ожидается, что пшеницы будет собрано на уровне 21-22 миллионов тонн. Если погода резко не внесет свои коррективы в качество пшеницы, и лето не будет с градом и ливнями, то мы будем иметь такой валовой сбор, который обеспечит полностью традиционный для Украины зернофуражный баланс", — добавил он.

Также, по словам Несходовского, цены на зерновые в Украине не будут расти, в частности из-за отмены Европейским Союзом беспошлинного режима для украинской аграрной продукции.

"Сейчас, из-за пошлин от Евросоюза, внутреннего подорожания у нас в стране не будет. А экспортировать в тот же Китай, страны Африки и Азии — это более дорогая логистика для фермеров. Поэтому украинский рынок будет насыщенным отечественной продукцией. Соответственно цена в Украине в этом году по зерновым будет стабильна", — отметил экономист.

Относительно масла, то украинские аграрии, несмотря на неблагоприятные погодные условия весной, все же смогли засеять достаточно гектаров подсолнечника, чтобы насытить внутренний рынок маслом, и иметь достаточно продукции на экспорт.

"Украинский рынок точно будет обеспечен всеми видами масла. Потому что, если говорить о посевных площадях, то мы вышли на традиционный для Украины уровень. По состоянию на сейчас есть под пять миллионов гектаров посевов подсолнечника. Именно этой культурой некоторые фермеры пересевали поля, пострадавшие от заморозков. Поэтому ни сейчас, ни в августе существенных колебаний цены на масло не будет. Возможно будет несущественное подорожание. Но дефицита масла точно не будет", — добавил Коваль.

Хлеб и изделия из муки: какие факторы будут влиять на изменение цен

Хороший урожай пшеницы, по мнению экспертов, будет означать, что цены в Украине на хлеб и изделия из муки практически не изменятся, однако и не снизятся. Потому что, кроме зерна, на рост цен стоимости этой продукции будет влиять ряд других факторов.

"Практика показывает, что в период межсезонья, когда мы четко понимаем объемы урожая, формируются годовые фонды и запасы продовольственной пшеницы, то ежемесячно рост составляет от 1,1-1,3% на хлеб печеный и макаронные изделия. Поэтому мы говорим о том, что цена на хлеб традиционно в ближайшие годы будет плавно расти, также, за счет увеличения других статей расходов", — отметил Коваль.

Молочная продукция: что положительно повлияет на стоимость

Прохладное лето и дожди повлияли на небольшое удешевление молока и другой молочной продукции. Поэтому в июле, по словам экспертов, снижение цен произойдет на уровне 1,5-2%.

"Мы видим процесс удешевления молочной продукции. Дождливое прохладное лето, коровы могут свободно выпасаться на лугах, которые не выжжены солнцем. Поэтому затраты на корма меньше, а это приводит к удешевлению конечного продукта — молока и молочных изделий", — заявил Несходовский.

Мясо и яйца: что постепенно будет дорожать в Украине

Цены на мясо в июле останутся на традиционно высоком уровне, и будут медленно расти:

"Цены на мясо снижаться не будут из-за подорожания комбикормов и себестоимости производства. Они останутся на традиционно высоком уровне", — отметил руководитель аналитического направления сети защиты национальных интересов "АНТС".

В то же время, генеральный директор ВОО "Украинская аграрная конфедерация" добавил, что рост цен на мясо, кроме комбикормов, будет связан и с постепенным ростом цен на фуражное зерно, жмых и другой корм для животных.

"Мясо будет дорожать медленно, это будет умеренное подорожание, вызванное среди прочего и тем, что покупательная способность населения не может расти с такими же темпами", — отметил Коваль.

А вот относительно цен на яйца прогнозы несколько иные:

"Если говорить о яйце столовом курином, то, скорее всего, цена в июле стабилизируется где-то на июньском уровне, и будем ждать урожай кукурузы. Если он будет хорошим, то существенного роста цен на яйца не будет", — добавил эксперт.

Чего ждать от цен на продукты осенью

Экономист Олег Пендзин отмечает: пока еще рано говорить о том, насколько будет подорожание или удешевление цен на продукты осенью. Ведь еще неизвестно, насколько благоприятным или не благоприятным для аграриев будет лето.

"Мы же видели, какой был июнь. Если в прошлом году в первый месяц лета средняя температура была чуть ли не 35 градусов, то в этом году у нас было +20 и дожди. Поэтому нужно дождаться, когда фермеры соберут первые урожаи. И уже в начале августа будет понятно, что у нас будет с ценами, как минимум, на борщевой набор, осенью", — сказал Пендзин в комментарии Новини.LIVE.

С ним согласен и Павел Коваль: "Пока что на осень прогнозировать что-то трудно. Потому что надо видеть, какие будут урожаи. А эти данные будут в августе".

Поэтому прогнозировать, какие в целом будут тенденции по ценам на продукты в течение осени, можно будет в конце лета.

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