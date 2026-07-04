Вставать в очередь нужно уже сейчас: как УБД получить бесплатный участок

Земельный участок, удостоверение УБД в руках, военный заполняет документ. Фото: Magnific, УНИАН, Генштаб. Коллаж: Новини.LIVE

Виктория Илюхина Редактор экономических новостей

Каждый участник боевых действий в Украине по закону имеет право бесплатно получить земельный участок. Во время военного положения временно запрещена передача земель государственной и коммунальной собственности в частную. При этом каждый уже сейчас может "зарезервировать" землю.

О том, как это правильно сделать, рассказал в соцсети Threads военный финансист под ником spirit.ua, передают Новини.LIVE.

Сколько земли может бесплатно получить УБД

Законодательство Украины позволяет участникам боевых действий получать земельные участки в следующих размерах:

для садоводства — до 0,12 гектара;

для ведения личного крестьянского хозяйства — до 2,0 гектара;

для строительства жилого дома: до 0,25 гектара — в селах, 0,15 гектара — в поселках, 0,10 гектара — в городах;

для дачного строительства — до 0,10 гектара.

Почему важно встать в очередь сейчас

Несмотря на то, что во время военного положения процедура безвозмездной передачи земельных участков фактически приостановлена, украинцы все еще могут подготовиться к получению земли в будущем.

На данный момент исключение сделано только для случаев приватизации участков, на которых уже расположены жилые дома, находящиеся в собственности граждан.

Впрочем, специалист рекомендует не ждать окончания войны и заранее позаботиться о включении в очередь на получение земельного участка. После отмены ограничений спрос на землю может существенно вырасти, а процесс рассмотрения заявлений в общинах продлится не один год. Именно поэтому ранняя подача документов позволяет зафиксировать свое место в очереди и избежать дополнительного ожидания в будущем.

Как встать в очередь на земельный участок

Из-за ограничений по безопасности доступ к кадастровым картам в настоящее время частично закрыт. Однако граждане все равно могут начать процедуру и подать необходимые документы.

Для этого нужно:

найти свободный земельный участок, обратившись в местный совет или с помощью специалистов по землеустройству;

подготовить и подать ходатайство в сельский, поселковый или городской совет по месту нахождения земли;

указать в заявлении желаемое целевое назначение участка, например для ведения личного крестьянского хозяйства, а также его ориентировочную площадь;

приложить к пакету документов копии паспорта и регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

предоставить удостоверение участника боевых действий, если право на землю оформляется на этом основании;

приложить графические материалы с указанием желаемого места расположения участка.

После получения документов орган местного самоуправления рассматривает обращение в течение 30 дней. По результатам рассмотрения заявителя могут поставить на учет для дальнейшего получения земельного участка или предоставить официальный ответ относительно принятого решения.

Какие расходы нужно учесть

Хотя сам земельный участок в определенных законом случаях предоставляется бесплатно, отдельные сопутствующие процедуры требуют финансовых затрат.

В частности, после возобновления полноценной процедуры отвода земли гражданам придется оплачивать:

разработку проекта землеустройства;

необходимые технические и землеустроительные работы;

оформление документации для регистрации права собственности.

По оценкам специалиста, стоимость проекта землеустройства может составлять от 20 до 60 тыс. грн в зависимости от региона и сложности работ. Поэтому стоит заранее предусмотреть эти расходы в своем бюджете.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что владельцы земли в Украине обязаны платить земельный налог. В то же время несколько категорий граждан от него освобождены. Но если не подать соответствующее заявление — налоговая начислит долг.

Также Новини.LIVE писали, что выгоднее для украинцев — сдавать землю в аренду или обрабатывать самостоятельно. Земельный кодекс позволяет распоряжаться своим участком в соответствии с его целевым назначением. Если человек решает самостоятельно заниматься обработкой земли, он берет на себя обязательства по уплате обязательных платежей.