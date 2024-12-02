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ВПЛ в 2025 году — что изменится для переселенцев

2 декабря 2024 15:57
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Помощь ВПЛ в 2024 году — какие новые инициативы правительство готовит для переселенцев
Человек считает деньги. Фото: УНИАН
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Из-за полномасштабной войны миллионы украинцев остались без жилья и получили статус внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). В госбюджете на 2025 год предусмотрено 50 млрд. грн в поддержку переселенцев. Однако эта сумма существенно меньше, чем в предыдущие годы.

О том, что будет с поддержкой ВПЛ в 2025 году, в интервью Укринформ рассказал народный депутат, член Комитета Верховной Рады по правам человека Максим Ткаченко.

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Какие выплаты будут получать ВПЛ в 2025 году

Согласно бюджету, лица с инвалидностью и дети будут получать ежемесячное пособие в размере 3 000 грн, а другие ВПЛ – по 2 000 грн. Также планируется расширить круг получателей помощи. Кроме выплат, в 2025 году, переселенцы могут рассчитывать на:

  1. Субсидии на аренду жилья: семьи, тратящие более 30% дохода на аренду, смогут оформить компенсацию. Ответственным за реализацию программы будет Пенсионный фонд. Процесс стартует в середине января.
  2. Социальные услуги: одинокие пенсионеры и люди с инвалидностью будут получать уход по принципу "деньги ходят за человеком".
  3. Дополнительные деньги: правительство вводит программу "Теплая зима" для помощи малообеспеченным семьям и семьям ВПЛ с детьми или лицами с инвалидностью. Предусмотрены выплаты в размере 6 500 грн на приобретение зимней одежды и других необходимых вещей. Эта поддержка будет доступна уже в декабре 2024 года.

К каким изменениям готовиться в 2025 году

Несмотря на сокращение финансирования, правительство обещает новые программы по улучшению условий жизни ВПЛ и их социальной адаптации. В то же время депутат Максим Ткаченко сообщил, что с марта этого года более 60% ВПЛ потеряли право на выплаты.

По словам народного депутата, из-за уменьшения помощи многие переселенцы были вынуждены вернуться в опасные регионы или даже на оккупированные территории. Правительство надеется, что новые социальные инициативы в 2025 г. помогут обеспечить лучшую поддержку переселенцев и способствовать их адаптации в условиях длительного конфликта.

Ранее мы писали, что отопительный сезон приносит дополнительные расходы, особенно для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые из-за войны потеряли свои дома. Переселенцы без официальной регистрации могут претендовать на субсидию даже без заключения договора аренды.

Также мы рассказывали, что Украина оказывает финансовую поддержку ВПЛ и эти выплаты поступают ежемесячно в определенные даты. Важно знать, когда именно ждать денег, чтобы своевременно реагировать на возможные задержки.

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