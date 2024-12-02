Допомога ВПО у 2024 році — які нові ініціативи уряд готує для переселенців

Людина рахує гроші. Фото: УНІАН

Через повномасштабну війну мільйони українців залишилися без житла та отримали статус внутрішньо переміщених осіб (ВПО). У держбюджеті на 2025 рік передбачено 50 млрд грн на підтримку переселенців. Однак ця сума суттєво менша, ніж у попередні роки.

Про те, що буде з підтримкою ВПО у 2025 році, в інтерв'ю Укрінформ розповів народний депутат, член Комітету Верховної Ради з прав людини Максим Ткаченко.

Читайте також:

Які виплати отримуватимуть ВПО у 2025 році

Згідно з бюджетом, особи з інвалідністю та діти отримуватимуть щомісячну допомогу в розмірі 3 000 грн, а інші ВПО – по 2 000 грн. Крім цього, планується розширити коло отримувачів допомоги. Окрім виплат, у 2025 році, переселенці можуть розраховувати на:

Субсидії на оренду житла: родини, які витрачають понад 30% доходу на оренду, зможуть оформити компенсацію. Відповідальним за реалізацію програми буде Пенсійний фонд. Процес стартує в середині січня. Соціальні послуги: одинокі пенсіонери та люди з інвалідністю отримуватимуть догляд за принципом "гроші ходять за людиною". Додаткові гроші: уряд запроваджує програму "Тепла зима" для допомоги малозабезпеченим родинам і сім’ям ВПО з дітьми або особами з інвалідністю. Передбачено виплати у розмірі 6 500 грн на придбання зимового одягу та інших необхідних речей. Ця підтримка буде доступна вже в грудні 2024 року.

До яких змін готуватись у 2025 році

Попри скорочення фінансування, уряд обіцяє нові програми для покращення умов життя ВПО та їхньої соціальної адаптації. Водночас депутат Максим Ткаченко повідомив, що з березня цього року понад 60% ВПО втратили право на виплати.

За словами народного депутата, через зменшення допомоги багато переселенців були змушені повернутися в небезпечні регіони або навіть на окуповані території. Уряд сподівається, що нові соціальні ініціативи у 2025 році допоможуть забезпечити кращу підтримку переселенців і сприяти їхній адаптації в умовах тривалого конфлікту.

Раніше ми писали, що опалювальний сезон приносить додаткові витрати, особливо для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які через війну втратили свої домівки. Переселенці без офіційної реєстрації можуть претендувати на субсидію навіть без укладання договору оренди.

Також ми розповідали, що Україна надає фінансову підтримку ВПО, і ці виплати надходять щомісяця у визначені дати. Важливо знати, коли саме очікувати гроші, щоб своєчасно реагувати на можливі затримки.