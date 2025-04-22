Курс доллара упал до минимума за три года — что происходит на финансовых рынках

Человек пересчитывает доллары. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Американский доллар продолжает лихорадить на фоне новой таможенной политики администрации президента США Дональда Трампа. К тому же лидер страны начал критиковать главу Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, из-за чего доверие инвесторов к американской экономике снизилось еще больше.

Об этом пишет агентство Reuters.

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Что происходит

Так, индекс доллара относительно шести основных валют (евро, британский фунт, японская иена, юань, швейцарский франк, австралийский доллар) зафиксировался на отметке 98,454. Таких показателей на финансовом рынке не было с марта 2022 года. В паре с евро курс американской валюты приблизился к минимуму за 3,5 года и составляет сейчас 1,15 долл./евро. Доллар также просел к иене на 0,6%, приблизившись к психологической отметке в 140 иен впервые с середины сентября 2024 года.

Как отмечается в статье, доллар реагирует на конфликт между президентом США Дональдом Трампом и главой ФРС Джеромом Павеллом. Так, недавно Трамп назвал руководителя Федеральной резервной системы "большим неудачником" и потребовал, чтобы тот "уже сейчас" снизил процентную ставку. При этом ФРС является абсолютно независимым органом, и может игнорировать приказы президента.

"Ситуация патовая, и есть опасения, что будут какие-то действия, чтобы заменить Пауэлла. Это вызывает настоящую панику в отношении доллара", — сказал агентству директор North Star Investment Management Эрик Куби.

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На 22 апреля 2025 года Национальный банк Украины снизил стоимость доллара на две копейки — до 41,37 грн/долл.

В то же время в обменниках страны средний курс покупки доллара находится на уровне 41,08 грн/долл., а средний курс продажи установлен на уровне 41,20 грн.

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