Курс доллара упал до минимума за три года — что происходит на финансовых рынках

Впервые за 3 года — что произошло с долларом в мире
Американский доллар продолжает лихорадить на фоне новой таможенной политики администрации президента США Дональда Трампа. К тому же лидер страны начал критиковать главу Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, из-за чего доверие инвесторов к американской экономике снизилось еще больше.
Об этом пишет агентство Reuters.
Что происходит
Так, индекс доллара относительно шести основных валют (евро, британский фунт, японская иена, юань, швейцарский франк, австралийский доллар) зафиксировался на отметке 98,454. Таких показателей на финансовом рынке не было с марта 2022 года. В паре с евро курс американской валюты приблизился к минимуму за 3,5 года и составляет сейчас 1,15 долл./евро. Доллар также просел к иене на 0,6%, приблизившись к психологической отметке в 140 иен впервые с середины сентября 2024 года.
Как отмечается в статье, доллар реагирует на конфликт между президентом США Дональдом Трампом и главой ФРС Джеромом Павеллом. Так, недавно Трамп назвал руководителя Федеральной резервной системы "большим неудачником" и потребовал, чтобы тот "уже сейчас" снизил процентную ставку. При этом ФРС является абсолютно независимым органом, и может игнорировать приказы президента.
"Ситуация патовая, и есть опасения, что будут какие-то действия, чтобы заменить Пауэлла. Это вызывает настоящую панику в отношении доллара", — сказал агентству директор North Star Investment Management Эрик Куби.
Курс валют в Украине — какая ситуация с долларом
На 22 апреля 2025 года Национальный банк Украины снизил стоимость доллара на две копейки — до 41,37 грн/долл.
В то же время в обменниках страны средний курс покупки доллара находится на уровне 41,08 грн/долл., а средний курс продажи установлен на уровне 41,20 грн.
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