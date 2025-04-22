Курс долара впав до мінімуму за три роки — що відбувається на фінансових ринках

Людина перераховує долари. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Американський долар продовжує лихоманити на тлі нової митної політики адміністрації президента США Дональда Трампа. До того ж лідер країни почав критикувати очільника Федеральної резервної системи (ФРС) Джерома Павелла, через що довіра інвесторів до американської економіки знизилася ще більше.

Про це пише агентство Reuters.

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Що відбувається

Так, індекс долара щодо шести основних валют (євро, британський фунт, японська єна, юань, швейцарський франк, австралійський долар) зафіксувався на позначці 98,454. Таких показників на фінансовому ринку не було з березня 2022 року. У парі з євро курс американської валюти наблизився до мінімуму за 3,5 роки, і становить наразі 1,15 дол./євро. Долар також просів до єни на 0,6%, наблизившись до психологічної позначки у 140 єн вперше з середини вересня 2024 року.

Як зазначається у статті, долар реагує на конфлікт між президентом США Дональдом Трампом та очільником ФРС Джеромом Павеллом. Так, нещодавно Трамп назвав керівника Федеральної резервної системи "великим невдахою" та почав вимагати, щоби той "вже зараз" знизив відсоткову ставку. При цьому ФРС є абсолютно незалежним органом, і може ігнорувати накази президента.

"Ситуація патова, і є побоювання, що будуть якісь дії, щоб замінити Павелла. Це викликає справжню паніку щодо долара", — сказав агентству директор North Star Investment Management Ерік Кубі.

Курс валют в Україні — яка ситуація з доларом

На 22 квітня 2025 року Національний банк України знизив вартість долара на дві копійки — до 41,37 грн/дол.

Водночас в обмінниках країни середній курс купівлі долара перебуває на рівні 41,08 грн/дол., а середній курс продажу становить 41,20 грн.

Раніше ми розповідали, що перевозити валюту через кордон потрібно з дотриманням митних правил. Інакше гроші можуть просто відібрати.

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