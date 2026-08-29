Сколько должны заплатить за простой во время воздушной тревоги: правила для работников

Человек идет мимо укрытия. Фото: Новини.LIVE

Во время воздушной тревоги работники имеют право перейти в укрытие, если это необходимо для их безопасности. В то же время, вопрос оплаты такого времени зависит от того, может ли человек продолжать выполнять свои обязанности. Если работа в укрытии невозможна, работодатель должен оформить простой, а его оплата производится по правилам, определенным законодательством.

В Восточном межрегиональном управлении Гоструда разъяснили, как должно оплачиваться работникам время пребывания в укрытии во время воздушной тревоги, передают Новини.LIVE .

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Когда работнику оформляют простой

Если из-за воздушной тревоги работник вынужден находиться в укрытии и не может продолжать работу, ему должен быть оформлен простой в соответствии со статьей 34 Кодекса законов о труде Украины.

Согласно статье 113 КЗоТ, простой не по вине работника оплачивается в размере не менее двух третей тарифной ставки установленного работнику разряда или должностного оклада.

В то же время трудовым или коллективным договором может быть предусмотрена более высокая оплата за время простоя. Это соответствует положениям статьи 9-1 КЗоТ и статьи 15 Закона Украины "Об оплате труда".

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Какие правила действуют для бюджетных учреждений

Для государственных органов, предприятий, учреждений и организаций, финансируемых или дотируемых из бюджета, действуют отдельные правила.

До прекращения или отмены военного положения руководители таких учреждений в пределах фонда заработной платы, предусмотренного сметой, могут самостоятельно определять размер оплаты времени простоя.

При этом сумма выплаты не может быть меньше двух третей тарифной ставки работника соответствующего тарифного разряда или его должностного оклада. Такой порядок предусмотрен постановлением Кабинета Министров Украины от 7 марта 2022 г. №221.

Когда за время простоя сохраняется средняя зарплата

КЗоТ также предусматривает случаи, когда за работником на период простоя сохраняется средний заработок.

Речь идет о ситуации, когда возникла производственная ситуация, опасная для жизни или здоровья самого работника, других людей или окружающей природной среды, и такая ситуация возникла не по его вине.

В то же время, это положение статьи 113 КЗоТ применяется именно в случаях возникновения производственной ситуации, которая представляет опасность, а не автоматически к каждому периоду пребывания в укрытии во время воздушной тревоги.

Если работу можно выполнять в укрытии

Если работник, находясь в укрытии, имеет техническую и фактическую возможность продолжать выполнять свои должностные обязанности, оснований для оформления простоя нет.

В таком случае время работы оплачивается в обычном порядке, на общих основаниях. То есть сам факт пребывания работника в укрытии из-за воздушной тревоги не означает автоматического оформления простоя.

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