Скільки мають заплатити за простій під час повітряної тривоги: правила для працівників

Чоловік йде повз укриття. Фото: Новини.LIVE

Під час повітряної тривоги працівники мають право перейти до укриття, якщо це необхідно для їхньої безпеки. Водночас питання оплати такого часу залежить від того, чи може людина продовжувати виконувати свої обов’язки. Якщо робота в укритті неможлива, роботодавець має оформити простій, а його оплата здійснюється за правилами, визначеними законодавством.

У Східному міжрегіональному управлінні Держпраці роз’яснили, як має оплачуватись працівникам час перебування в укритті під час повітряної тривоги, передають Новини.LIVE.

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Коли працівнику оформлюють простій

Якщо через повітряну тривогу працівник змушений перебувати в укритті й не може продовжувати роботу, для нього має бути оформлений простій відповідно до статті 34 Кодексу законів про працю України.

Згідно зі статтею 113 КЗпП, простій не з вини працівника оплачується в розмірі не менше двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду або посадового окладу.

Водночас трудовим чи колективним договором може бути передбачена вища оплата за час простою. Це відповідає положенням статті 9-1 КЗпП та статті 15 Закону України "Про оплату праці".

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Для державних органів, підприємств, установ та організацій, які фінансуються або дотуються з бюджету, діють окремі правила.

До припинення або скасування воєнного стану керівники таких установ у межах фонду заробітної плати, передбаченого кошторисом, можуть самостійно визначати розмір оплати часу простою.

При цьому сума виплати не може бути меншою за дві третини тарифної ставки працівника відповідного тарифного розряду або його посадового окладу. Такий порядок передбачений постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 2022 року №221.

Коли за час простою зберігається середня зарплата

КЗпП також передбачає випадки, коли за працівником на період простою зберігається середній заробіток.

Йдеться про ситуацію, коли виникла виробнича ситуація, небезпечна для життя чи здоров’я самого працівника, інших людей або навколишнього природного середовища, і така ситуація виникла не з його вини.

Водночас це положення статті 113 КЗпП застосовується саме у випадках виникнення виробничої ситуації, яка становить небезпеку, а не автоматично до кожного періоду перебування в укритті під час повітряної тривоги.

Якщо роботу можна виконувати в укритті

Якщо працівник, перебуваючи в укритті, має технічну та фактичну можливість продовжувати виконувати свої посадові обов’язки, підстав для оформлення простою немає.

У такому випадку час роботи оплачується у звичайному порядку, на загальних підставах. Тобто сам факт перебування працівника в укритті через повітряну тривогу не означає автоматичного оформлення простою.

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