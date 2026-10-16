Энергетике Украины не хватает миллиардов: в Райффайзен Банке рассказали, что сдерживает инвестиции

Ремонт энергосистемы. Фото: УНИАН

Украине требуются огромные средства для восстановления энергетики после российских обстрелов. Банки уже выдали кредиты на десятки миллиардов гривен, но этого хватает лишь частично. В то же время бизнес опасается вкладывать средства в оборудование, которое может быть уничтожено следующей ракетой. Восстановление энергосистемы зависит от международных инвестиций, страхования военных рисков и защиты новых объектов от российских атак.

Об этом рассказала председатель правления Райффайзен Банка Наталья Гурина в комментарии для Новини.LIVE.

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Сколько денег уже направили в энергетику

С начала войны украинский банковский сектор выдал около 65 миллиардов гривен кредитов на проекты, связанные с энергонезависимостью, что позволило обеспечить более 2 000 мегаватт. Доля Райффайзен Банка в общем финансировании составляет примерно 3–5 миллиардов гривен.

В то же время масштабы разрушений значительно больше. Гурина отметила, что необходимо восстановить как минимум 6 ГВт поврежденных мощностей.

"Самостоятельно банковский сектор точно не покроет все потребности, которые существуют на сегодняшний день", — подчеркнула она.

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Точную сумму, необходимую для восстановления энергетики, определить сложно. Часть крупных промышленных предприятий, в частности металлургических, приостановила работу, что сказывается на общей потребности в энергии. Но без тесного сотрудничества украинских банков с международными финансовыми учреждениями обеспечить необходимое финансирование будет сложно.

Энергетическим проектам нужны гарантии

Одна из главных проблем — длительный срок окупаемости энергетических проектов. В то же время из-за войны риск уничтожения оборудования или вновь построенных объектов остается высоким. По словам Гуриной, бизнесу и инвесторам прежде всего не хватает страхования военных рисков.

"Это тот вопрос, который звучит абсолютно везде, абсолютно от всех. Независимо от размера компании", — говорит банкир.

Не менее важным является усиление противовоздушной обороны, чтобы снизить риск уничтожения оборудования ракетами и дронами. Гурина обратила внимание, что новые энергетические объекты уже строят. Однако компании беспокоятся, не будет ли уничтожено оборудование после запуска, ведь далеко не все потери можно компенсировать страховкой.

"Никто не может сказать, куда прилетит ракета следующей ночью", — отметила она.

Почему общинам сложно получить финансирование

В марте Райффайзен Банк подписал с Министерством экономики совместное заявление о сотрудничестве в сфере энергоэффективности и энергетической устойчивости общин. Сейчас банк ведет переговоры с представителями министерства и местных властей, чтобы определить проекты, которые можно профинансировать.

Однако далеко не все громады и предприятия могут четко объяснить, какое оборудование им нужно, сколько оно будет стоить и почему требуется именно такая сумма. Поэтому громадам и бизнесу, особенно малому и среднему, нужна помощь в подготовке проектов для банков и международных финансовых организаций.

Следующая задача — понять, как именно приобретенное оборудование будет установлено и введено в эксплуатацию. Для этого нужен четкий технический план, который покажет, как проект будет реализован в конкретной громаде.

Ранее Новини.LIVE сообщали о задержке финансирования защиты энергообъектов перед зимой. По словам народного депутата Сергея Нагорняка, часть подрядчиков продолжает работы за свой счет, а готовность отдельных объектов составляет 60–70%. Правительство планирует возобновить финансирование примерно в октябре или ноябре.

Также Новини.LIVE писали об атаках на энергетику зимой. По данным The New York Times, российский план предусматривает удары по электроподстанциям, ТЭС, котельным и водной инфраструктуре с применением до тысячи ракет, дронов и авиабомб. Под наибольшей угрозой оказались Киев, Харьков и Одесса.