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Главная Экономика Водители определили лучшие автомобили — что стоит купить в 2025

Водители определили лучшие автомобили — что стоит купить в 2025

Ua ru
Дата публикации 6 августа 2025 11:10
Лучшие автомобили 2025 — какими марками водители довольны больше всего
Автомобильный салон. Фото: Google Maps

Решая, какой автомобиль выбрать для постоянного пользования, многие сталкиваются с проблемой. Существует множество марок, отличающихся по характеристикам, внешнему виду и цене, поэтому покупатели теряются среди доступных вариантов. Но можно довериться отзывам других автовладельцев.

Рейтинг лучших новых автомобилей, сформированный на основе опроса водителей, опубликовало издание Daily Mail.

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Ежегодный опрос автомобилистов проводит Auto Express, чтобы узнать мнение водителей относительно различных брендов. Лидерство в нынешнем списке досталось Subaru с результатом 90,3% удовлетворенности.

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Эта марка второй год подряд возглавила рейтинг лучших автомобилей, получив самые высокие баллы в 7 из 10 категорий: за плавность хода, управляемость, качество, надежность и тому подобное. Единственным недостатком Subaru назвали высокие эксплуатационные расходы.

Второе место занял Mercedes (89,26%), который оправдал ожидания автомобилистов относительно качества премиального бренда. По мнению водителей, немецкая марка может похвастаться лучшими системами безопасности и информационно-развлекательными системами. Плюс машины любят за экстерьер, комфорт и стиль салона. Минусы Mercedes — плохая экономия топлива и дорогое обслуживание.

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Тройку лидеров замкнул Lexus с результатом 87,06% удовлетворенности. Машины ценят за хорошее соотношение цены и качества, отличные информационно-развлекательные системы, интерьер, надежность. Однако эксплуатационные расходы не радуют, но это очевидно, учитывая принадлежность марки к роскошному бренду.

Далее в рейтинге идут такие производители транспортных средств:

  • Vauxhall;
  • Land Rover;
  • Renault;
  • Peugeot;
  • BMW;
  • Suzuki;
  • Honda.

Что интересно, автомобили Tesla оказались аж на 11 месте рейтинга. За американским брендом выстроились Skoda, Volvo, Toyota, Nissan, Citroen, Mazda, Kia, Audi и Hyundai.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, чемпион мира по боксу Александр Усик коллекционирует транспортные средства. Его автопарк насчитывал различные модели, в частности Kia Sorento, Skoda Octavia, Volvo XC90, Toyota Land Cruiser 200, Lexus LX, Mercedes-Benz GLS, BMW M760Li, Audi RS Q8 и даже Bentley Bentayga.

Также мы писали, что компактный кроссовер второго поколения Nissan Juke признали наименее надежным среди подержанных автомобилей до 5 лет. Машина может предоставить владельцу лишь 50% надежности, что является самым низким показателем.

рейтинг транспорт автомобиль водители покупка
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
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