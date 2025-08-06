Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Водії визначили найкращі автомобілі — що варто купити у 2025 році

Водії визначили найкращі автомобілі — що варто купити у 2025 році

Ua ru
Дата публікації: 6 серпня 2025 11:10
Найкращі автомобілі 2025 — якими марками водії задоволені найбільше
Автомобільний салон. Фото: Google Maps

Вирішуючи, який автомобіль обрати для постійного користування, чимало людей стикаються з проблемою. Існує безліч марок, що відрізняються за характеристиками, зовнішнім виглядом і ціною, тому покупці губляться серед доступних варіантів. Але можна довіритися відгукам інших автовласників.

Рейтинг найкращих нових автомобілів, сформований на основі опитування водіїв, опублікувало видання Daily Mail.

Реклама
Читайте також:

Найкращі авто для купівлі у 2025 році

Щорічне опитування автомобілістів проводить Auto Express, аби дізнатися думку водіїв щодо різних брендів. Лідерство у цьогорічному списку дісталося Subaru з результатом 90,3% задоволеності.

Ця марка другий рік поспіль очолила рейтинг найкращих автівок, отримавши найвищі бали в 7 з 10 категорій: за плавність ходу, керованість, якість, надійність тощо. Єдиним недоліком Subaru назвали високі експлуатаційні витрати.

Друге місце посів Mercedes (89,26%), який виправдав очікування автомобілістів щодо якості преміального бренду. На думку водіїв, німецька марка може похвалитися найкращими системами безпеки та інформаційно-розважальними системами. Плюс машини люблять за екстер'єр, комфорт і стиль салону. Мінуси Mercedes — погана економія пального та дороге обслуговування.

Трійку лідерів замкнув Lexus із результатом 87,06% задоволеності. Автівки цінують за хороше співвідношення ціни та якості, чудові інформаційно-розважальні системи, інтер'єр, надійність. Водночас експлуатаційні витрати не радують, але це очевидно, враховуючи приналежність марки до розкішного бренду.

Далі в рейтингу йдуть такі виробники транспортних засобів:

  • Vauxhall;
  • Land Rover;
  • Renault;
  • Peugeot;
  • BMW;
  • Suzuki;
  • Honda.

Що цікаво, автомобілі Tesla опинилися аж на 11-му місці рейтингу. За американським брендом вишикувалися Skoda, Volvo, Toyota, Nissan, Citroen, Mazda, Kia, Audi та Hyundai.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, чемпіон світу з боксу Олександр Усик колекціонує транспортні засоби. Його автопарк налічував різні моделі, зокрема Kia Sorento, Skoda Octavia, Volvo XC90, Toyota Land Cruiser 200, Lexus LX, Mercedes-Benz GLS, BMW M760Li, Audi RS Q8 і навіть Bentley Bentayga.

Також ми писали, що компактний кросовер другого покоління Nissan Juke визнали найменш надійним серед вживаних автомобілів до 5 років. Машина може надати власнику лише 50% надійності, що є найнижчим показником.

рейтинг транспорт автомобіль водії купівля
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації