Найкращі автомобілі 2025 — якими марками водії задоволені найбільше

Автомобільний салон. Фото: Google Maps

Вирішуючи, який автомобіль обрати для постійного користування, чимало людей стикаються з проблемою. Існує безліч марок, що відрізняються за характеристиками, зовнішнім виглядом і ціною, тому покупці губляться серед доступних варіантів. Але можна довіритися відгукам інших автовласників.

Рейтинг найкращих нових автомобілів, сформований на основі опитування водіїв, опублікувало видання Daily Mail.

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Щорічне опитування автомобілістів проводить Auto Express, аби дізнатися думку водіїв щодо різних брендів. Лідерство у цьогорічному списку дісталося Subaru з результатом 90,3% задоволеності.

Ця марка другий рік поспіль очолила рейтинг найкращих автівок, отримавши найвищі бали в 7 з 10 категорій: за плавність ходу, керованість, якість, надійність тощо. Єдиним недоліком Subaru назвали високі експлуатаційні витрати.

Друге місце посів Mercedes (89,26%), який виправдав очікування автомобілістів щодо якості преміального бренду. На думку водіїв, німецька марка може похвалитися найкращими системами безпеки та інформаційно-розважальними системами. Плюс машини люблять за екстер'єр, комфорт і стиль салону. Мінуси Mercedes — погана економія пального та дороге обслуговування.

Трійку лідерів замкнув Lexus із результатом 87,06% задоволеності. Автівки цінують за хороше співвідношення ціни та якості, чудові інформаційно-розважальні системи, інтер'єр, надійність. Водночас експлуатаційні витрати не радують, але це очевидно, враховуючи приналежність марки до розкішного бренду.

Далі в рейтингу йдуть такі виробники транспортних засобів:

Vauxhall;

Land Rover;

Renault;

Peugeot;

BMW;

Suzuki;

Honda.

Що цікаво, автомобілі Tesla опинилися аж на 11-му місці рейтингу. За американським брендом вишикувалися Skoda, Volvo, Toyota, Nissan, Citroen, Mazda, Kia, Audi та Hyundai.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, чемпіон світу з боксу Олександр Усик колекціонує транспортні засоби. Його автопарк налічував різні моделі, зокрема Kia Sorento, Skoda Octavia, Volvo XC90, Toyota Land Cruiser 200, Lexus LX, Mercedes-Benz GLS, BMW M760Li, Audi RS Q8 і навіть Bentley Bentayga.

Також ми писали, що компактний кросовер другого покоління Nissan Juke визнали найменш надійним серед вживаних автомобілів до 5 років. Машина може надати власнику лише 50% надійності, що є найнижчим показником.