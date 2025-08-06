Найкращі автомобілі 2025 — якими марками водії задоволені найбільше

Водії визначили найкращі автомобілі — що варто купити у 2025 році
Вирішуючи, який автомобіль обрати для постійного користування, чимало людей стикаються з проблемою. Існує безліч марок, що відрізняються за характеристиками, зовнішнім виглядом і ціною, тому покупці губляться серед доступних варіантів. Але можна довіритися відгукам інших автовласників.
Рейтинг найкращих нових автомобілів, сформований на основі опитування водіїв, опублікувало видання Daily Mail.
Найкращі авто для купівлі у 2025 році
Щорічне опитування автомобілістів проводить Auto Express, аби дізнатися думку водіїв щодо різних брендів. Лідерство у цьогорічному списку дісталося Subaru з результатом 90,3% задоволеності.
Ця марка другий рік поспіль очолила рейтинг найкращих автівок, отримавши найвищі бали в 7 з 10 категорій: за плавність ходу, керованість, якість, надійність тощо. Єдиним недоліком Subaru назвали високі експлуатаційні витрати.
Друге місце посів Mercedes (89,26%), який виправдав очікування автомобілістів щодо якості преміального бренду. На думку водіїв, німецька марка може похвалитися найкращими системами безпеки та інформаційно-розважальними системами. Плюс машини люблять за екстер'єр, комфорт і стиль салону. Мінуси Mercedes — погана економія пального та дороге обслуговування.
Трійку лідерів замкнув Lexus із результатом 87,06% задоволеності. Автівки цінують за хороше співвідношення ціни та якості, чудові інформаційно-розважальні системи, інтер'єр, надійність. Водночас експлуатаційні витрати не радують, але це очевидно, враховуючи приналежність марки до розкішного бренду.
Далі в рейтингу йдуть такі виробники транспортних засобів:
- Vauxhall;
- Land Rover;
- Renault;
- Peugeot;
- BMW;
- Suzuki;
- Honda.
Що цікаво, автомобілі Tesla опинилися аж на 11-му місці рейтингу. За американським брендом вишикувалися Skoda, Volvo, Toyota, Nissan, Citroen, Mazda, Kia, Audi та Hyundai.
Що ще варто знати українцям
Нагадаємо, чемпіон світу з боксу Олександр Усик колекціонує транспортні засоби. Його автопарк налічував різні моделі, зокрема Kia Sorento, Skoda Octavia, Volvo XC90, Toyota Land Cruiser 200, Lexus LX, Mercedes-Benz GLS, BMW M760Li, Audi RS Q8 і навіть Bentley Bentayga.
Також ми писали, що компактний кросовер другого покоління Nissan Juke визнали найменш надійним серед вживаних автомобілів до 5 років. Машина може надати власнику лише 50% надійності, що є найнижчим показником.
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