Автогражданка в Украине – какие цены на страховой полис в 2025 году

Автомобилист за рулем. Фото: Pexels

2025 год принесет нововведения для украинских водителей в вопросе страхования. С 1 января изменятся размеры выплат, поскольку их несколькими заходами планируют увеличить до европейского уровня. Плюс страховые компании смогут по своему усмотрению устанавливать тарифы для клиентов. Эксперты прогнозируют, что стоимость "автогражданки" поднимется в 2 раза минимум.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, чего ждать владельцам транспортных средств в 2025 году.

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Новые страховые суммы

В начале 2024 года народные депутаты проголосовали за принятие закона "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств". Документ вступит в силу 1 января 2025 года, он предусматривает постепенное увеличение страховых сумм до размеров, актуальных в Европе.

Следует отметить, что все автомобилисты в Украине должны иметь страховку на случай ДТП. Официальное название — обязательное страхование гражданско-правовой ответственности (ОСГПО), в народе — "автогражданка". В случае ДТП, если водитель не виновен в аварии, его страховая компания должна выплатить компенсацию за полученный ущерб.

Новые суммы будут равны:

за ущерб, причиненный имуществу — до 250 000 грн (1,25 млн гривен на событие);

за ущерб, причиненный здоровью — до 500 000 грн (5 млн гривен на событие).

До 31 декабря 2024 года действуют меньшие лимиты возмещения ущерба потерпевшей стороне — 160 000 и 320 000 грн соответственно. Следует уточнить, что новые суммы будут актуальны для водителей с полисами, заключенными после 1 января 2025-го.

Формирование цены на "автогражданку"

Закон предусматривает свободное ценообразование для страховых компаний. Сейчас тарифы рассчитывают по специальной формуле, которая включает коэффициенты, установленные Национальным банком. Но в следующем году каждая фирма сможет разработать свою методику расчета тарифа, информируя о ней клиентов на официальных сайтах.

Генеральный директор Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ) Александр Берназюк отметил, что новые правила приведут к удорожанию полисов. Стоимость услуги для украинских водителей может вырасти на 50-70%, а в среднем эксперты прогнозируют увеличение ценника в 2-2,5 раза.

Выходит, если в декабре за "автогражданку" для машины с небольшим объемом двигателя и регистрацией в Киеве нужно заплатить ориентировочно 2 200 грн, то в январе стоимость составит 4 400-5 500 грн. Однако останутся льготы для отдельных категорий граждан, в частности участников боевых действий и Революции Достоинства, лиц с инвалидностью 1-2 групп (имеют скидку 50%).

Напомним, в 2025 году вступят в силу новые правила вьезда на территорию Европейского Союза. Сначала их планировали ввести в ноябре 2024-го, но перенесли на середину следующего года. Речь идет о запуске специального разрешения — ETIAS, без которого путешествия будут недоступны.

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