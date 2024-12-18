Автоцивілка в Україні – які ціни на страховий поліс у 2025 році

Автомобіліст за кермом. Фото: Pexels

2025 рік принесе нововведення для українських водіїв у питанні страхування. З 1 січня зміняться розміри виплат, оскільки їх кількома заходами планують збільшити до європейського рівня. Плюс страхові компанії зможуть на власний розсуд встановлювати тарифи для клієнтів. Експерти прогнозують, що вартість "автоцивілки" підніметься у 2 рази мінімум.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чого очікувати власникам транспортних засобів у 2025 році.

Читайте також:

Нові страхові суми

На початку 2024 року народні депутати проголосували за ухвалення закону "Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів". Документ набуде чинності 1 січня 2025 року, він передбачає поступове збільшення страхових сум до розмірів, актуальних у Європі.

Варто зауважити, що всі автомобілісти в Україні повинні мати страховку на випадок дорожньо-транспортної пригоди. Офіційна назва — обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності (ОСЦПВ), в народі — "автоцивілка". У разі ДТП, якщо водій не винен в аварії, його страхова компанія повинна виплатити компенсацію за отримані збитки.

Нові суми дорівнюватимуть:

за шкоду, завдану майну — до 250 000 грн (1,25 млн гривень на подію);

за шкоду, заподіяну здоров’ю — до 500 000 грн (5 млн гривень на подію).

До 31 грудня 2024 року діють менші ліміти відшкодування збитків потерпілій стороні — 160 000 і 320 000 грн відповідно. Варто уточнити, що нові суми будуть актуальними для водіїв із полісами, укладеними після 1 січня 2025-го.

Формування ціни на "автоцивілку"

Закон передбачає вільне ціноутворення для страхових компаній. Наразі тарифи розраховують за спеціальною формулою, яка включає коефіцієнти, встановлені Національним банком. Але в наступному році кожна фірма зможе розробити власну методику розрахунку тарифу, інформуючи про неї клієнтів на офіційних сайтах.

Генеральний директор Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ) Олександр Берназюк зауважив, що нові правила призведуть до дорожчання полісів. Вартість послуги для українських водіїв може вирости на 50-70%, а в середньому експерти прогнозують збільшення цінника у 2-2,5 раза.

Виходить, якщо у грудні за "автоцивілку" для машини з невеликим об’ємом двигуна та реєстрацією в Києві потрібно заплатити орієнтовно 2 200 грн, то січня вартість становитиме 4 400-5 500 грн. Водночас залишаться пільги для окремих категорій громадян, як от учасників бойових дій та Революції Гідності, осіб з інвалідністю 1-2 груп (мають знижку 50%).

Нагадаємо, у 2025 році набудуть чинності нові правила в'їзду на територію Європейського Союзу. Спочатку їх планували запровадити у листопаді 2024-го, але перенесли на середину наступного року. Йдеться про запуск спеціального дозволу — ETIAS, без якого подорожі будуть недоступні.

Також ми писали, що на кордоні з Польщею відкриють сучасний автомобільний пункт пропуску. Новий КПП допоможе полегшити перетин кордону пасажирам і водіям.