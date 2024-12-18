Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Водії в Україні витрачатимуть більше грошей — що буде у 2025 році arrow

Водії в Україні витрачатимуть більше грошей — що буде у 2025 році

18 грудня 2024 16:05
Єлизавета Супівська - редактор
Автоцивілка в Україні – які ціни на страховий поліс у 2025 році
Автомобіліст за кермом. Фото: Pexels
Єлизавета Супівська - редактор

2025 рік принесе нововведення для українських водіїв у питанні страхування. З 1 січня зміняться розміри виплат, оскільки їх кількома заходами планують збільшити до європейського рівня. Плюс страхові компанії зможуть на власний розсуд встановлювати тарифи для клієнтів. Експерти прогнозують, що вартість "автоцивілки" підніметься у 2 рази мінімум.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чого очікувати власникам транспортних засобів у 2025 році.

Читайте також:

Нові страхові суми

На початку 2024 року народні депутати проголосували за ухвалення закону "Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів". Документ набуде чинності 1 січня 2025 року, він передбачає поступове збільшення страхових сум до розмірів, актуальних у Європі.

Варто зауважити, що всі автомобілісти в Україні повинні мати страховку на випадок дорожньо-транспортної пригоди. Офіційна назва — обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності (ОСЦПВ), в народі — "автоцивілка". У разі ДТП, якщо водій не винен в аварії, його страхова компанія повинна виплатити компенсацію за отримані збитки.

Нові суми дорівнюватимуть:

  • за шкоду, завдану майну — до 250 000 грн (1,25 млн гривень на подію);
  • за шкоду, заподіяну здоров’ю — до 500 000 грн (5 млн гривень на подію).

До 31 грудня 2024 року діють менші ліміти відшкодування збитків потерпілій стороні — 160 000 і 320 000 грн відповідно. Варто уточнити, що нові суми будуть актуальними для водіїв із полісами, укладеними після 1 січня 2025-го.

Формування ціни на "автоцивілку"

Закон передбачає вільне ціноутворення для страхових компаній. Наразі тарифи розраховують за спеціальною формулою, яка включає коефіцієнти, встановлені Національним банком. Але в наступному році кожна фірма зможе розробити власну методику розрахунку тарифу, інформуючи про неї клієнтів на офіційних сайтах.

Генеральний директор Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ) Олександр Берназюк зауважив, що нові правила призведуть до дорожчання полісів. Вартість послуги для українських водіїв може вирости на 50-70%, а в середньому експерти прогнозують збільшення цінника у 2-2,5 раза.

Виходить, якщо у грудні за "автоцивілку" для машини з невеликим об’ємом двигуна та реєстрацією в Києві потрібно заплатити орієнтовно 2 200 грн, то січня вартість становитиме 4 400-5 500 грн. Водночас залишаться пільги для окремих категорій громадян, як от учасників бойових дій та Революції Гідності, осіб з інвалідністю 1-2 груп (мають знижку 50%).

Нагадаємо, у 2025 році набудуть чинності нові правила в'їзду на територію Європейського Союзу. Спочатку їх планували запровадити у листопаді 2024-го, але перенесли на середину наступного року. Йдеться про запуск спеціального дозволу — ETIAS, без якого подорожі будуть недоступні.

Також ми писали, що на кордоні з Польщею відкриють сучасний автомобільний пункт пропуску. Новий КПП допоможе полегшити перетин кордону пасажирам і водіям.

авто гроші страхування страхові виплати поліс

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

18:26 Орбан різко відповів на слова Зеленського про різдвяне перемир’я

Text

18:26 Гаряча лінія Міноборони не діє — Фріз про скандал у 211 ПМБр

18:23 Без опадів, але з "сюрпризом" — яка погода на Київщині завтра

18:10 Чи буде субсидія, якщо отримати Нацкешбек та Зимову єПідтримку

18:06 В Європі говорять про відправку військ в Україну, — ЗМІ

Ці цифри обурять — порівняння мінімальних зарплат в Україні та ЄС - 80x80

Ці цифри обурять — порівняння мінімальних зарплат в Україні та ЄС

18:02 Попереджають про небезпеку — якою буде погода у Харкові завтра

17:58 Поліцейським в Україні надають чимало пільг — перелік

17:57 Нові умови — як українці можуть оформити пенсійне посвідчення

17:51 Зеленський вперше розповів, що робитиме після закінчення війни

Text

17:50 Заява Зеленського та скандал з Бойком — ефір Вечір.LIVE

18:26 Орбан різко відповів на слова Зеленського про різдвяне перемир’я

18:23 Без опадів, але з "сюрпризом" — яка погода на Київщині завтра

18:10 Чи буде субсидія, якщо отримати Нацкешбек та Зимову єПідтримку

18:06 В Європі говорять про відправку військ в Україну, — ЗМІ

18:02 Попереджають про небезпеку — якою буде погода у Харкові завтра

Ці цифри обурять — порівняння мінімальних зарплат в Україні та ЄС - 80x80

Ці цифри обурять — порівняння мінімальних зарплат в Україні та ЄС

17:58 Поліцейським в Україні надають чимало пільг — перелік

17:57 Нові умови — як українці можуть оформити пенсійне посвідчення

17:51 Зеленський вперше розповів, що робитиме після закінчення війни

17:48 Страти полонених — Лубінець назвав кількість випадків з 2022 року

17:47 Пільги на комуналку — як одеситам оформити допомогу з бюджету

07:15 Ви здивуєтесь — порівняння цін на продукти у Грузії та в Україні

06:40 Ціни на мідь знову ростуть — ціни на кольорові метали у грудні

06:25 Старійте за кордоном — порівняння пенсій в Україні та країнах ЄС

17 грудня 2024
Ексклюзив

22:37 Коли одесити планують святкувати Різдво — опитування

06:41 Українці масово скаржаться на махінації у медичній системі Helsi

06:40 Ціни на чормет змінилися — скільки коштує 1 кг брухту в Україні

Ексклюзив

06:37 Ціни на ялинки в Одесі — наскільки подорожчав символ Нового року

06:15 Ці цифри обурять — порівняння мінімальних зарплат в Україні та ЄС

16 грудня 2024

06:40 Золото стрімко дорожчає — ціни на дорогоцінні метали у грудні

15 грудня 2024

07:25 Ви постарієте — скільки років потрібно збирати на житло в Україні

Text

18:26 Гаряча лінія Міноборони не діє — Фріз про скандал у 211 ПМБр

Text

17:50 Заява Зеленського та скандал з Бойком — ефір Вечір.LIVE

Text

16:16 Скандал в 211-й бригаді та корупція МСЕК — інтерв'ю з Подоляком

Text

15:50 Фріз пояснила, чи справді зберігатимуть дані військових 75 років

Text

13:05 Ясько відповіла, що буде з українцями на ТОТ після війни

Ці цифри обурять — порівняння мінімальних зарплат в Україні та ЄС - 80x80

Ці цифри обурять — порівняння мінімальних зарплат в Україні та ЄС

Text

13:00 Термінова заява Зеленського про переговори — ефір День.LIVE

Text

12:10 У 3 ОШБр відреагували на штрафи волонтерам за передачу авто

Text

11:34 Горбенко відповів, для чого Україні множинне громадянство

Text

11:12 Нардеп пояснив, як може відбутися онлайн-голосування на виборах

Text

08:00 Зустріч Зеленського з Туском у Львові — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

6 грудня 2024

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

6 грудня 2024

10:16 Орендар зможе стати власником житла — що готують українцям

12 грудня 2024

18:26 У НАТО назвали кількість втрат у війні в Україні