Цены на топливо в Украине резко взлетели – к чему готовиться водителям 2025

АЗС в Украине. Фото: Новини.LIVE

В течение первой половины января 2025 года в Украине подорожало топливо на АЗС. Эксперты прогнозируют восходящую тенденцию в ближайшее время, и причин называют несколько: рост акцизного налога и изменение стоимости нефти на мировом рынке.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на топливо и чего ждать дальше.

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Как изменились цены на топливо

Консалтинговая группа А-95 опубликовала ценовой мониторинг, согласно которому разные виды топлива подорожали на 0,20-2,50 грн/л. Например, средняя стоимость дизеля поднялась на 65 коп./л до показателя 53,77 грн/л. Бензин А-95 вырос в цене на 21 коп. (до 56,07 грн/л), бензин А-95+ — на 16 коп. (до 59,26 грн/л). Автогаз стоит в среднем 36,28 грн/л по Украине (+46 коп.)

Динамика стоимости топлива в Украине. Фото: скриншот/Минфин

"Нефть, акциз и курс. Все бегут в одну сторону. По состоянию на сейчас горизонт роста по дизелю — 3 грн, по бензину — 2,5 грн, по газу — 2 грн. Погодка подвела, не все танкеры слились до акциза, так получилось, что из-за штормов приличная часть застряла на рейде, а трейдеры, кусая локти, попали на новогодний акциз, которого планировали избежать", — написал в Facebook соучредитель группы компаний "Прайм" и топливный эксперт Дмитрий Леушкин.

Что повлияло на стоимость топлива

Эксперты называют несколько факторов, которые повлияли на резкое подорожание горючего. Первый и наиболее очевидный — поднятие акцизного налога с 1 января 2025 года. Согласно закону об имплементации положений актов права Европейского Союза относительно акцизов, ставки выросли до уровня

271,7 евро — на бензин (вместо 242,6 евро);

215,7 евро — на дизель (вместо 177,6 евро);

173 евро — на газ (вместо 148 евро).

Конечно, большинство сетей АЗС успели накопить ресурс по предыдущим ценам, но запасы исчерпаемы. Когда их не станет, придется в очередной раз поднимать показатели ввиду удорожания себестоимости.

Вторая причина — валютный курс. С начала 2025 года доллар неустанно движется вперед. Он пересек психологическую отметку 42 грн и по состоянию на 15 января зафиксировался на уровне 42,27 грн/долл.

Колебания официального курса гривны к доллару. Фото: скриншот/НБУ

Наконец, третий фактор — стоимость нефти на мировом рынке. По информации Reuters, марка Brent подорожала до 80 долларов за баррель, что является максимумом за более чем 4 месяца. Цены скорректировались вследствие ужесточения санкций США на экспорт российской нефти крупнейшим покупателям — Китаю и Индии.

Под новые ограничения попали Газпром нефть, Сургутнефтегаз, а также 183 судна, которые отгружали российский ресурс. Они перевозили 1,7 млн баррелей нефти в сутки в 2024 году, или 25% экспорта страны-агрессора.

Динамика стоимости нефти. Фото: скриншот/Минфин

"Думаю, что с началом более-менее активного сезона, числа так с 10-го января, есть смысл держать бак полным, поскольку это будет экономически оправданной мерой. Ну и смотрим на стелы, акций не ждем уже никаких. Разве что конфету за полный бак. Как говорится, время дешеветь и время дорожать. Сейчас наступило второе", — констатировал Дмитрий Леушкин.

Также свой вклад в формирование цены на топливо внесло введение ставок авансовых платежей на прибыль для АЗС. С января сети должны платить деньги за каждую открытую заправку, причем суммы немаленькие — от 30 000 до 60 000 грн в зависимости от видов ресурса в продаже.

Пост Дмитрия Леушкина в Facebook о ценах на топливо. Фото: скриншот

Напомним, в начале 2025 года для владельцев сетей АЗС многое изменилось. Во-первых, поднялись акцизы, во-вторых, появилась необходимость делать запасы горючего. И конечно, продавцов обязали уплачивать авансовые взносы на прибыль. Все это отразилось на стоимости ресурса.

Также мы писали, что стоимость нефти по состоянию на 10 января достигла трехмесячного максимума. Администрация президента США Джозефа Байдена ввела широкий пакет ограничений для российского нефтяного сектора. Это необходимо для сокращения доходов России от экспорта ресурса.