Що буде з цінами на пальне у 2025 році – всі нововведення ринку

Автомобілі на дорозі. Фото: Unsplash

Українським водіям варто приготуватися до потенційного подорожчання пального у 2025 році. Цьому є кілька пояснень: по-перше, з’явилися нові податки — авансові внески на прибуток для АЗС, по-друге, з 1 січня зміняться акцизи, що передбачено законом №11256-2. Компанії будуть змушені підняти вартість бензину і дизелю, аби компенсувати додаткові витрати.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що буде з цінами у 2025 році та до яких нововведень готуватися водіям.

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Ставки авансових платежів на прибуток

Закон про історичне підвищення податків, який набув чинності 1 грудня, запровадив не лише військовий збір для ФОПів і податки для банківських установ. Зміни торкнулися також АЗС: мережі повинні сплачувати авансові внески за кожен відкритий об’єкт. Згідно з інформацією на сайті Державної податкової служби, розміри платежі такі:

30 000 грн за продаж виключено скрапленого газу;

45 000 грн за реалізацію кількох видів пального (частка скрапленого газу в літрах повинна становити не менше 50%);

60 000 грн у всіх інших випадках.

Експерти говорять, що найсильніше нововведення вдарить по дискаунтерам, які продають бензин і дизель за зниженими цінами. За словами співзасновника групи компаній "Прайм" і паливного аналітика Дмитра Льоушкіна, реалізаторам доведеться десь на 1 грн/л підняти вартість, аби вберегтися від банкрутства.

"Відповідно до нового закону про авансові платежі, вже з 1 грудня з кожної заправки потрібно сплачувати 60 тис. грн податку на прибуток. Якщо мережі преміальні, які і так по 150 тис. грн сплачують, то їх це ніяк не торкнеться. Але дискаунтерам, які показують 2-3 тис. грн на місяць з заправки, ці гроші десь доведеться взяти", — уточнив експерт в коментарі виданню "УНІАН".

Що буде з акцизами у 2025 році

Згідно з законом про імплементацію положень актів права Європейського Союзу щодо акцизного податку, з 1 січня 2025 року ставки виростуть і дорівнюватимуть:

271,7 євро — на бензин (замість 242,6 євро);

215,7 євро — на дизель (замість 177,6 євро);

173 євро — на газ (замість 148 євро).

Водночас ситуація на ринку пального склалася дивна. Ажіотажу немає, трейдери не прагнуть закупитися ресурсом, поки нові акцизи не вступили в дію, роздрібні ціни також залишилися на звичному рівні. Дмитро Льоушкін на власній сторінці у соціальній мережі Facebook пояснив, чому так відбувається.

По-перше, ринок вже наповнений пальним, закупленим восени. Його не встигли продати, а в грудні попит традиційно менший. По-друге, зима є низьким сезоном, коли виручка від пального відносно невелика. І, теоретично, можна чекати підвищення цін аж до березня. По-третє, компанії побоюються, що Дональд Трамп після інавгурації обвалить нафтовий ринок.

"Акцизи нові набудуть чинності, але ринок не переповнений, у штатному режимі знаходиться, що говорить про те, що доакцизний товар закінчиться раніше і зростання цін на АЗС через податки можна очікувати вже на початку лютого. Але з поправочкою на Трампа", — констатував експерт.

Закон про мінімальні запаси нафти

Ще одне нововведення, яке здатне вплинути на ціноутворення, стосується закону "Про мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів". Він набрав чинності 24 грудня цього року та зобов’язує учасників ринку накопичувати пальне в обсязі 3% від загального обороту. Або ж виділяти кошти на забезпечення цих запасів.

Передбачається, що так збільшиться рівень енергетичної безпеки в Україні на випадок несподіваної кризи. Всі ми пам’ятаємо ситуацію весною 2022 року, коли через повномасштабне вторгнення виникли проблеми з постачанням пального. Завдяки накопиченням вдасться попередити виникнення потенційного колапсу в майбутньому.

Власне, це знову означає додаткові витрати для компаній, які продають бензин і дизель. Щоб їх компенсувати, доведеться, як варіант, підняти вартість продукції на заправках. Аналітики прогнозують подорожчання в середньому на 1,5 грн/л.

Нагадаємо, що ціни на бензин і дизель в Україні залишаються стабільними. Причому аналіз вартості ресурсу в інших державах продемонстрував, що наші показники на АЗС — одні з найменших серед європейських країн.

Також ми писали, що українських водіїв чекають вагомі зміни у 2025 році. Вони торкнуться як автовласників, так і бізнесу. Наприклад, подорожчають поліси страхування і водночас збільшаться страхові виплати.