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Акцизы, налоги и запасы — подорожает ли топливо в 2025 году

29 декабря 2024 16:22
Елизавета Супивская - редактор
Что будет с ценами на топливо в 2025 году – все нововведения рынка
Автомобили на дороге. Фото: Unsplash
Елизавета Супивская - редактор

Украинским водителям следует приготовиться к потенциальному подорожанию горючего в 2025 году. Этому есть несколько объяснений: во-первых, появились новые налоги — авансовые взносы на прибыль для АЗС, во-вторых, с 1 января изменятся акцизы, предусмотренные законом №11256-2. Компании будут вынуждены поднять стоимость бензина и дизеля, чтобы компенсировать дополнительные расходы.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что будет с ценами в 2025 году и к каким нововведениям готовиться водителям.

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Ставки авансовых платежей на прибыль

Закон об историческом повышении налогов, вступивший в силу 1 декабря,  ввел не только военный сбор для ФЛП и налоги для банковских учреждений. Изменения также коснулись АЗС: сети должны платить авансовые взносы за каждый открытый объект. Согласно информации на сайте Государственной налоговой службы, размеры платежи такие:

  • 30 000 грн за продажу исключительно сжиженного газа;
  • 45 000 грн за реализацию нескольких видов горючего (доля сжиженного газа в литрах должна составлять не менее 50%);
  • 60 000 грн во всех остальных случаях.

Эксперты говорят, что сильнее всего нововведение ударит по дискаунтерам, продающим бензин и дизель по сниженным ценам. По словам соучредителя группы компаний "Прайм" и топливного аналитика Дмитрия Леушкина, реализаторам придется где-то на 1 грн/л поднять стоимость, чтобы уберечься от банкротства.

"Согласно новому закону об авансовых платежах, уже с 1 декабря с каждой заправки нужно платить 60 тыс. грн налога на прибыль. Если сети премиальные, которые и так по 150 тыс. грн платят, то их это никак не коснется. Но дискаунтерам, которые показывают 2-3 тыс. грн в месяц с заправки, эти деньги где-то придется взять", — уточнил эксперт в комментарии изданию "УНИАН".

Что будет с акцизами в 2025 году

Согласно закону об имплементации положений актов права Европейского Союза по акцизному налогу, с 1 января 2025 года ставки вырастут и будут равны:

  • 271,7 евро — на бензин (вместо 242,6 евро);
  • 215,7 евро — на дизель (вместо 177,6 евро);
  • 173 евро — на газ (вместо 148 евро).

В то же время, ситуация на рынке горючего сложилась странная. Ажиотаж нет, трейдеры не стремятся закупиться ресурсом, пока новые акцизы не вступили в действие, розничные цены также остались на привычном уровне. Дмитрий Леушкин на собственной странице в социальной сети Facebook объяснил, почему так происходит.

Во-первых, рынок уже наполнен горючим, закупленным осенью. Его не успели продать, а в декабре спрос традиционно меньше. Во-вторых, зима является низким сезоном, когда выручка от горючего относительно невелика. И, теоретически, можно ожидать повышения цен вплоть до марта. В-третьих, компании опасаются, что Дональд Трамп после инаугурации обрушит нефтяной рынок.

"Акцизы новые вступят в силу, но рынок не переполнен, в штатном режиме находится, что говорит о том, что доакцизный товар закончится раньше и рост цен на АЗС из-за налогов можно ожидать уже в начале февраля. Но с поправочкой на Трампа", — констатировал эксперт.

Закон о минимальных запасах нефти

Еще одно нововведение, способное повлиять на ценообразование, касается закона "О минимальных запасах нефти и нефтепродуктов". Он вступил в силу 24 декабря этого года и обязывает участников рынка накапливать топливо в объеме 3% от общего оборота. Или выделять деньги на обеспечение этих запасов.

Предполагается, что увеличится уровень энергетической безопасности в Украине на случай неожиданного кризиса. Все мы помним ситуацию весной 2022 года, когда из-за полномасштабного вторжения возникли проблемы с поставкой горючего. Благодаря накоплениям удастся предотвратить возникновение потенциального коллапса в будущем.

Собственно, это снова означает дополнительные расходы для компаний, продающих бензин и дизель. Чтобы их компенсировать, придется, как вариант, поднять стоимость продукции на заправках. Аналитики прогнозируют удорожание в среднем на 1,5 грн/л.

Напомним, что цены на бензин и дизель в Украине остаются стабильными. Причем анализ стоимости ресурса в других государствах продемонстрировал, что наши показатели на АЗС одни из самых маленьких среди европейских стран.

Также мы писали, что украинских водителей ждут значительные изменения в 2025 году. Они коснутся как автовладельцев, так и бизнеса. Например, подорожают полисы страхования и одновременно увеличатся страховые выплаты.

цены на топливо АЗС изменения автомобиль акцизы

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