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В Україні здорожчав автогаз — хто встановив найнижчі ціни

8 січня 2025 15:25
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
На АЗС в Україні зросли ціни на автогаз — де найдорожче і найдешевше пальне
Чоловік заправляє автомобіль. Фото: Freepik
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

З 1 січня 2025 року роздрібна вартість автогазу в Україні підвищилася на 65 копійок, досягнувши середнього рівня 36,03 грн за літр. Це стало наслідком підвищення акцизної ставки.

Про це повідомляє видання enkorr.

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Динаміка цін у мережах представлена у такому вигляді:

  • найбільше подорожчання зафіксовано на АЗС мережі KLO — на 1,3 грн, до 37,99 грн/л, що відповідає ціновому рівню преміальних мереж;
  • в ОККО, WOG та SOCAR підняли ціни на 1 грн за літр;
  • у мережах BVS, Mango, "Авантаж 7", "Олас", "Катрал" вартість зросла на 1,3 грн, а на станціях UPG — приблизно на 1,2 грн;
  • у решті мереж підвищення становило від 20 до 90 копійок.

Найнижча ціна на автогаз станом на 1 січня зафіксована на заправках "БРСМ-Нафта" в Миколаївській області — 32,29 грн/л (+10 копійок). На другому місці — Marshal у Житомирській області із ціною 32,39 грн/л (+1 грн).

Основною причиною подорожчання експерти називають підвищення акцизу на 1,3 грн за літр. Додатково на ціни вплинуло зростання вартості пального у постачальників за кордоном.

Ще 4 червня 2024 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт, що наблизив ставки акцизного податку на пальне до європейських стандартів, як передбачено Угодою про асоціацію з ЄС. Згідно з директивою 2003/96/ЄС, мінімальні ставки акцизів становлять:

  • 359 євро за 1000 л бензину;
  • 330 євро за 1000 л дизельного пального;
  • 68 євро за 1000 л автогазу (LPG).

Україна має найнижчі акцизні ставки серед країн ЄС, таких як Болгарія, Угорщина та Польща. Однак нововведення спрямовані на адаптацію законодавства до стандартів ЄС і є частиною заходів для подолання дефіциту бюджету.

Підвищення акцизів також є умовою виконання програми МВФ у межах Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility). Законопроєкт №11256-2, що передбачає ці зміни, був остаточно ухвалений Верховною Радою 18 липня 2024 року.

Нагадаємо, до 2 лютого клієнтам Ощадбанку пропонуються святкові знижки на пальне. За кожен літр придбаного автомобільного пального вони зможуть отримувати додаткові бонуси.

Також ми писали, що прагнення водіїв зменшити частоту заправок автомобіля може призвести до отримання штрафу. Річ у тому, що вони перевозять із собою каністри з пальним, на кількість яких встановлені обмеження.

ціни на паливо АЗС паливо акцизи автогаз

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