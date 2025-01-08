На АЗС в Украине выросли цены на автогаз — где самое дорогое и самое дешевое топливо

Мужчина заправляет автомобиль. Фото: Freepik

С 1 января 2025 года розничная стоимость автогаза в Украине поднялась на 65 копеек, достигнув среднего уровня 36,03 грн за литр. Это стало следствием повышения акцизной ставки.

Об этом сообщает издание enkorr.

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Динамика цен в сетях представлена в таком виде:

наибольшее подорожание зафиксировано на АЗС сети KLO — на 1,3 грн, до 37,99 грн/л, что соответствует ценовому уровню премиальных сетей;

в ОККО, WOG и SOCAR подняли цены на 1 грн за литр;

в сетях BVS, Mango, "Авантаж 7", "Олас", "Катрал" стоимость выросла на 1,3 грн, а на станциях UPG — примерно на 1,2 грн;

в остальных сетях повышение составило от 20 до 90 копеек.

Самая низкая цена на автогаз по состоянию на 1 января зафиксирована на заправках "БРСМ-Нафта" в Николаевской области — 32,29 грн/л (+10 копеек). На втором месте — Marshal в Житомирской области с ценой 32,39 грн/л (+1 грн).

Основной причиной подорожания эксперты называют повышение акциза на 1,3 грн за литр. Дополнительно на цены повлиял рост стоимости топлива у поставщиков за рубежом.

Еще 4 июня 2024 года Верховная Рада приняла законопроект, приблизивший ставки акцизного налога на топливо к европейским стандартам, как предусмотрено Соглашением об ассоциации с ЕС. Согласно директиве 2003/96/ЕС, минимальные ставки акцизов составляют:

359 евро за 1000 л бензина;

330 евро за 1000 л дизельного топлива;

68 евро за 1000 л автогаза (LPG).

Украина имеет самые низкие акцизные ставки среди стран ЕС, таких как Болгария, Венгрия и Польша. Однако нововведения направлены на адаптацию законодательства к стандартам ЕС и являются частью мер для преодоления дефицита бюджета.

Повышение акцизов также является условием выполнения программы МВФ в рамках Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility). Законопроект №11256-2, предусматривающий эти изменения, был окончательно принят Верховной Радой 18 июля 2024 года.

Напомним, до 2 февраля клиентам Ощадбанка предлагаются праздничные скидки на топливо. За каждый литр приобретенного автомобильного топлива они смогут получать дополнительные бонусы.

Также мы писали, что стремление водителей уменьшить частоту заправок автомобиля может привести к получению штрафа. Дело в том, что они перевозят с собой канистры с горючим, на количество которых установлены ограничения.