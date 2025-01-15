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Водіям буде несолодко — що відбувається з цінами на пальне у 2025

15 січня 2025 11:58
Єлизавета Супівська - редактор
Ціни на пальне в Україні різко злетіли – до чого готуватися водіям 2025
АЗС в Україні. Фото: Новини.LIVE
Єлизавета Супівська - редактор

Протягом першої половини січня 2025 року в Україні подорожчало пальне на АЗС. Експерти прогнозують висхідну тенденцію найближчим часом, і причин називають кілька: зростання акцизного податку і зміна вартості нафти на світовому ринку.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на пальне і чого чекати далі.

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Як змінилися ціни на пальне

Консалтингова група А-95 опублікувала ціновий моніторинг, відповідно до якого різні види пального подорожчали на 0,20-2,50 грн/л. Наприклад, середня вартість дизелю піднялася на 65 коп./л до показника 53,77 грн/л. Бензин А-95 виріс у ціні на 21 коп. (до 56,07 грн/л), бензин А-95+ — на 16 коп. (до 59,26 грн/л). Автогаз коштує в середньому 36,28 грн/л по Україні (+46 коп.)

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Динаміка вартості пального в Україні. Фото: скриншот/Мінфін 

"Нафта, акциз та курс. Усі біжать в один бік. Станом на нині горизонт зростання за дизелем — 3 грн, за бензинами — 2,5 грн, за газом — 2 грн. Погодка підвела, не всі танкери злилися до акцизу, так вийшло, що через шторми пристойна частина застрягла на рейді, а трейдери, кусаючи лікті, потрапили на новорічний акциз, якого планували уникнути", — написав у Facebook співзасновник групи компаній "Прайм" і паливний експерт Дмитро Льоушкін.

Що вплинуло на вартість пального

Експерти називають кілька факторів, які вплинули на різке подорожчання пального. Перший і найбільш очевидний — підняття акцизного податку з 1 січня 2025 року. Згідно з законом про імплементацію положень актів права Європейського Союзу щодо акцизів, ставки виросли до рівня:

  • 271,7 євро — на бензин (замість 242,6 євро);
  • 215,7 євро — на дизель (замість 177,6 євро);
  • 173 євро — на газ (замість 148 євро).

Звісно, більшість мереж АЗС встигли накопичити ресурс за попередніми цінами, але запаси вичерпні. Коли їх не стане, доведеться вкотре піднімати показники з огляду на дорожчання собівартості.

Друга причина — валютний курс. З початку 2025 року долар невпинно рухається вперед. Він перетнув психологічну позначку 42 грн і станом на 15 січня зафіксувався на рівні 42,27 грн/дол.

Водіям буде несолодко — що відбувається з цінами на пальне у 2025 - фото 2
Коливання офіційного курсу гривні до долара. Фото: скриншот/НБУ

Нарешті, третій фактор — вартість нафти на світовому ринку. За інформацією Reuters, марка Brent подорожчала до 80 доларів за барель, що є максимумом за понад 4 місяці. Ціни скоригувалися внаслідок посилення санкцій США на експорт російської нафти до найбільших покупців — Китаю та Індії.

Під нові обмеження потрапили Газпром нефть, Сургутнефтегаз, а також 183 судна, які відвантажували російський ресурс. Вони перевозили 1,7 млн барелів нафти на добу в 2024 році, або 25% експорту країни-агресорки.

Водіям буде несолодко — що відбувається з цінами на пальне у 2025 - фото 3
Динаміка вартості нафти. Фото: скриншот/Мінфін

"Думаю, що з початком більш-менш активного сезону, числа так з 10-го січня, є сенс тримати бак повним, оскільки це буде економічно виправданим заходом. Ну і дивимося на стели, акцій не чекаємо вже жодних. Хіба що цукерку за повний бак. Як кажуть, час дешевшати і час дорожчати. Нині настало друге", — констатував Дмитро Льоушкін.

Також свій вклад у формування ціни на пальне внесло запровадження ставок авансових платежів на прибуток для АЗС. Із січня мережі повинні сплачувати кошти за кожну відкриту заправку, причому суми немаленькі — від 30 000 до 60 000 грн залежно від видів ресурсу у продажу.

Водіям буде несолодко — що відбувається з цінами на пальне у 2025 - фото 4
Пост Дмитра Льоушкіна в Facebook про ціни на пальне. Фото: скриншот

Нагадаємо, на початку 2025 року для власників мереж АЗС багато чого змінилося. По-перше, піднялися акцизи, по-друге, з’явилася необхідність робити запаси пального. І звісно, продавців зобов’язали сплачувати авансові внески на прибуток. Все це відобразилося на вартості ресурсу.

Також ми писали, що вартість нафти станом на 10 січня досягла тримісячного максимуму. Адміністрація президента США Джозефа Байдена запровадила широкий пакет обмежень для російського нафтового сектора. Це необхідно для скорочення доходів Росії від експорту ресурсу.

ціни на паливо АЗС паливо нафта ринок пального

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