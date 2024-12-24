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Vodafone перевел часть абонентов на более дорогой тариф — детали

24 декабря 2024 13:44
Елизавета Супивская - редактор
Vodafone закрыл тариф Yezzz в декабре – что будет с абонентами
Магазин Vodafone в Киеве. Фото: Google Maps
Елизавета Супивская - редактор

Популярный мобильный оператор предупредил о закрытии тарифного плана Yezzz с 20 декабря 2024 года. Все абоненты Vodafone, пользующиеся пакетом услуг, перейдут на тариф Vodafone Light+, который стоит немного дороже. Хотя он тоже недоступен для новых подключений.

Об этом говорится на официальном сайте Vodafone.

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Что изменилось для абонентов

Тариф Yezzz был общим проектом мобильного оператора и торговой сети "Сільпо": ресурсы компании, в частности сайты заказов и доставки, а также приложение "Ваш счет" не взимали мегабайты. За 130 грн в месяц Yezzz предоставлял такие объемы услуг:

  • 13 ГБ трафика + Online PASS и безлим на ресурсы Сильпо;
  • безлимитные звонки на номера Yezzz и Vodafone Украина;
  • 130 мин. на разговоры с абонентами других мобильных операторов;
  • 130 SMS.
Vodafone перевел часть абонентов на более дорогой тариф — детали - фото 1
Тарифный план Yezzz от Vodafone. Фото: скриншот

Теперь пользователи тарифного плана будут платить за Vodafone Light+. Предложение стоит 145 грн в месяц и обеспечивает меньшими объемами услуг. Например, в доступе — 10 ГБ Интернета, безлимит в сети Vodafone и 100 мин. на разговоры по Украине.

Vodafone поднял цены на тарифы

Компания предупредила клиентов о нововведениях по оплате нескольких тарифных планов. Украинцам придется тратить больше денег в месяц для использования услуг связи и Интернета в пакетах подписки. Разница в стоимости составляет от 70 до 120 грн, но объемы предоставленных ресурсов в Vodafone не пересмотрели.

Новые цены на тарифные планы:

  • Turbo — 270 грн вместо 180 грн;
  • Joice Start — 270 грн вместо 200 грн;
  • Joice Pro — 330 грн вместо 260 грн;
  • Joice Max — 450 грн вместо 330 грн.

Сначала компания планировала ввести изменения с 24 декабря, но затем сообщила, что для "старых" абонентов будут действовать специальные условия в течение трех месяцев. Новые клиенты, которые совершат первый звонок до 20 января 2025 года, также получат 3 пакета услуг по предыдущей стоимости.

Напомним, украинцам придется больше платить за услуги фиксированной телефонной связи и проводного радио. Укртелеком предупредил об обновлении тарифов с 1 января 2025 года. Удорожание связано с инфляцией и необходимостью привлечь больше инвестиций для улучшения телекоммуникационной инфраструктуры.

Также мы писали, что клиентам мобильных операторов временно закрыли доступ к услуге MNP — переноса номера в другую сеть с сохранением комбинации. Регулятор зафиксировал резкое увеличение количества запросов во второй половине декабря и увязал это с поднятием стоимости тарифных планов.

Vodafone связь цены мобильный интернет мобильные операторы

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