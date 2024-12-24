Vodafone закрив тариф Yezzz у грудні – що буде з абонентами

Магазин Vodafone у Києві. Фото: Google Maps

Популярний мобільний оператор попередив про закриття тарифного плану Yezzz із 20 грудня 2024 року. Всі абоненти Vodafone, які користуються пакетом послуг, перейдуть на тариф Vodafone Light+, який коштує трохи дорожче. Хоча він теж недоступний для нових підключень.

Про це йдеться на офіційному сайті Vodafone.

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Що змінилося для абонентів

Тариф Yezzz був спільним проєктом мобільного оператора і торговельної мережі "Сільпо": ресурси компанії, зокрема сайти замовлень і доставки, а також застосунок "Ваш рахунок" не стягували мегабайти. За 130 грн на місяць Yezzz надавав такі обсяги послуг:

13 ГБ трафіку + Online PASS і безлім на ресурси Сільпо;

безлімітні дзвінки на номери Yezzz та Vodafone Україна;

130 хв на розмови з абонентами інших мобільних операторів;

130 SMS.

Тарифний план Yezzz від Vodafone. Фото: скриншот

Тепер користувачі тарифного плану будуть платити за Vodafone Light+. Пропозиція коштує 145 грн на місяць і забезпечує меншими обсягами послуг. Наприклад, у доступі — 10 ГБ Інтернету, безліміт у мережі Vodafone і 100 хв на розмови по Україні.

Vodafone підняв ціни на тарифи

Компанія попередила клієнтів про нововведення щодо оплати кількох тарифних планів. Українцям доведеться витрачати більше коштів на місяць для користування послугами зв’язку та Інтернету в пакетах передплати. Різниця у вартості становить від 70 до 120 грн, натомість обсяги наданих ресурсів у Vodafone не переглянули.

Нові ціни на тарифні плани:

Turbo — 270 грн замість 180 грн;

Joice Start — 270 грн замість 200 грн;

Joice Pro — 330 грн замість 260 грн;

Joice Max — 450 грн замість 330 грн.

Спершу компанія планувала запровадити зміни з 24 грудня, але згодом повідомила, що для "старих" абонентів діятимуть спеціальні умови протягом трьох місяців. Нові клієнти, які здійснять перший дзвінок до 20 січня 2025 року, також отримають 3 пакети послуг за попередньою вартістю.

Нагадаємо, українцям доведеться більше платити за послуги фіксованого телефонного зв’язку і провідного радіо. Укртелеком попередив про оновлення тарифів із 1 січня 2025 року. Подорожчання пов’язане з інфляцією і потребою залучити більше інвестицій для покращення телекомунікаційної інфраструктури.

Також ми писали, що клієнтам мобільних операторів тимчасово закрили доступ до послуги MNP — перенесення номера в іншу мережу зі збереженням комбінації. Регулятор зафіксував різке збільшення кількості запитів у другій половині грудня і пов’язав це з підняттям вартості тарифних планів.