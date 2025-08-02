Новые импортные пошлины Трампа — в каких странах самые высокие тарифы и что грозит за уклонение

Дональд Трамп. Фото: Reuters

В Белом доме определились с новыми таможенными тарифами на импорт. Президент США Дональд Трамп издал исполнительный указ, которым ввел дополнительные адвалорные ставки для десятков стран, ЕС и Фолклендских островов. За попытку уклониться от новой пошлины предусмотрена строгая ответственность.

Об этом рассказал председатель комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.

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У кого самые высокие таможенные тарифы

Новые адвалорные ставки объявили для 67 стран, Европейского Союза и Фолклендских островов. Их начнут применять 7-8 августа, за некоторыми исключениями. Не повезло Сирии — для нее установили самую высокую пошлину 41% (показатель не изменился с апреля, когда президент США заявил, что наложит взаимные ставки на импорт товаров со всех стран мира).

Также в списке государств с самыми высокими тарифами оказались:

Лаос и Мьянма — 40% (было 48% и 44% соответственно)

Швейцария — 39% (была ставка 31%)

Ирак и Сербия — 35% (было 39% и 37% соответственно)

Алжир, Босния и Герцеговина, Ливия, Южноафриканская республика — 30%.

Пошлина 25% будет действовать для Брунея, Индии, Казахстана, Молдовы и Туниса. Однако перечень не содержит Китая, России и Беларуси. Те государства, которые не попали в список (Украина в частности), облагаются адвалорной ставкой 10% в соответствии с условиями исполнительного распоряжения от 2 апреля.

"Новые пошлины будут касаться стран, которые, несмотря на участие в переговорах, предложили условия, недостаточно учитывающие дисбалансы в торговых отношениях с США, или не смогли достаточно согласовать свои действия с США по вопросам экономики и национальной безопасности", — отметил Гетманцев.

Попытка уклонения от введенных пошлин путем перезагрузки товаров повлечет за собой строгую ответственность. Нарушителей будут наказывать дополнительной адвалорной ставкой пошлины 40% вместо той, которая предусмотрена новым исполнительным указом.

Как пошлины Трампа повлияют на Украину

США и Европейский Союз договорились о новом формате торговых отношений, который предусматривает взаимный тариф 15% на широкий спектр товаров, экспортируемых из Америки в ЕС и наоборот. Плюс Европа планирует закупать энергоресурсы у США для достижения энергетической независимости от России.

В связи с этим украинцев волнует вопрос, отразятся ли изменения на ценовых показателях. Глава профильного комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев рассказал в интервью для Новини.LIVE, что прямого влияния на Украину от соглашения между двумя геополитическими гигантами не будет.

"Существенного влияния на стоимость товаров бояться не стоит. Действительно важным для украинцев является другой фактор — что США и ЕС достигли согласия, то есть два крупных геополитических игрока, два крупнейших рынка нашли общий язык", — отметил спикер.

Простыми словами это означает, что будет финансироваться соглашение о приобретении оружия за счет европейцев для Украины. Можно ожидать поддержки со стороны ЕС, единства на мировой арене в украинском вопросе со стороны наших партнеров.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцев могут развернуть на границе с Польшей в случае перевозки запрещенных вещей. Речь идет о продуктах питания, в частности мясе, молоке, колбасных изделиях и сале. Контрабанду придется выбросить или утилизировать на месте.

Также мы писали, что с 12 октября 2025 года в ЕС начнут поэтапно вводить систему EES — вместо штампов в паспортах будут фиксировать биометрические данные. Система будет работать для граждан третьих стран и призвана усилить контроль на границе.