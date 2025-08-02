Нові імпортні мита Трампа — в яких країнах найвищі тарифи і що загрожує за ухилення

Дональд Трамп. Фото: Reuters

У Білому домі визначилися з новими митними тарифами на імпорт. Президент США Дональд Трамп видав виконавчий указ, яким запровадив додаткові адвалорні ставки для десятків країн, ЄС та Фолклендських островів. За спробу ухилитися від нового мита передбачена сувора відповідальність.

Про це розповів голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової і митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

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В кого найвищі митні тарифи

Нові адвалорні ставки оголосили для 67 країн, Європейського Союзу і Фолклендських островів. Їх почнуть застосовувати 7-8 серпня, за деякими винятками. Не пощастило Сирії — для неї встановили найвище мито 41% (показник не змінився з квітня, коли президент США заявив, що накладе взаємні ставки на імпорт товарів з усіх країн світу).

Також у списку держав із найвищими тарифами опинилися:

Лаос і М’янма — 40% (було 48% та 44% відповідно)

Швейцарія — 39% (була ставка 31%)

Ірак і Сербія — 35% (було 39% та 37% відповідно)

Алжир, Боснія та Герцеговина, Лівія, Південноафриканська республіка — 30%.

Мито 25% діятиме для Брунею, Індії, Казахстану, Молдови і Тунісу. Водночас перелік не містить Китаю, Росії та Білорусі. Ті держави, що не потрапили у список (Україна зокрема), обкладаються адвалорною ставкою 10% відповідно до умов виконавчого розпорядження від 2 квітня.

"Нові мита стосуватимуться країн, які, незважаючи на участь у переговорах, запропонували умови, що недостатньо враховують дисбаланси в торговельних відносинах зі США, або не змогли достатньо узгодити свої дії зі США щодо питань економіки та національної безпеки", — зауважив Гетманцев.

Спроба ухилення від запроваджених мит шляхом перезавантаження товарів потягне за собою сувору відповідальність. Порушників каратимуть додатковою адвалорною ставкою мита 40% замість тієї, що передбачена новим виконавчим указом.

Як мита Трампа вплинуть на Україну

США та Європейський Союз домовилися про новий формат торговельних відносин, який передбачає взаємний тариф 15% на широкий спектр товарів, що експортуються з Америки в ЄС і навпаки. Плюс Європа планує закуповувати енергоресурси у США для досягнення енергетичної незалежності від Росії.

З огляду на це українців хвилює питання, чи відобразяться зміни на цінових показниках. Голова профільного комітету Верховної Ради Данило Гетманцев розповів в інтерв’ю для Новини.LIVE, що прямого впливу на Україну від угоди між двома геополітичними гігантами не буде.

"Істотного впливу на вартість товарів боятися не варто. Дійсно важливим для українців є інший фактор — що США та ЄС досягли згоди, тобто два великі геополітичні гравці, два найбільші ринки порозумілися", — зауважив спікер.

Простими словами це означає, що буде фінансуватися угода про придбання зброї за рахунок європейців для України. Можна очікувати на підтримку з боку ЄС, єдність на світовій арені в українському питанні з боку наших партнерів.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українців можуть розвернути на кордоні з Польщею в разі перевезення заборонених речей. Йдеться про продукти харчування, зокрема м'ясо, молоко, ковбасні вироби і сало. Контрабанду доведеться викинути чи утилізувати на місці.

Також ми писали, що з 12 жовтня 2025 року в ЄС почнуть поетапно запроваджувати систему EES — замість штампів у паспортах фіксуватимуть біометричні дані. Система працюватиме для громадян третіх країн і покликана посилити контроль на кордоні.