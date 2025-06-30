Выплаты украинцам в Польше в июле — на какие минимальные суммы рассчитывать

Польские злотые. Фото: Pixabay

Украинские беженцы в Польше в 2025 году могут рассчитывать на несколько видов финансовой поддержки. В частности это помощь на жилье, трудоустройство, образование, поддержка семей с детьми и лиц с инвалидностью и пенсионеров.

На какие суммы могут рассчитывать украинцы в Польше, объяснили на "Соцпортале".

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Выплаты семьям с детьми

В июле 2025 года семьи, у которых есть дети, в зависимости от статуса, могут получить следующие виды выплат:

Rodzina 800+ — 800 злотых ежемесячно на каждого ребенка до 18 лет. С 1 июня 2025 года выплаты осуществляются только в том случае, если ребенок зарегистрирован в польской образовательной системе (SIO).

Becikowe — 1 000 злотых на рождение ребенка при условии медицинского наблюдения беременности в Польше и дохода семьи, не выше 1 922 злотых на человека.

Rodzinny kapitał opiekuńczy — помощь для семей с детьми от 12 до 35 месяцев (500 злотых в месяц в течение 24 месяцев или 1 000 злотых в течение 12 месяцев).

Aktywnie w żłobku — льгота на оплату яслей (1 500 злотых, для ребенка с инвалидностью — 1 900 злотых).

Zasilek rodzinny — ежемесячная выплата малообеспеченным семьям с детьми (от 95 до 135 злотых, в зависимости от возраста ребенка).

Образовательная поддержка

С 1 июля в Польше стартует прием заявок для получения помощи в 300 злотых для школьников на учебные принадлежности в рамках программы Dobry Start.

Подать документы можно через порталы PEU ZUS, Emp@tia и другие цифровые платформы.

Выплаты пенсионерам и лицам с инвалидностью

Малообеспеченные лица, пенсионеры и люди с инвалидностью, которые имеют временную защиту в Польше, в июле могут получать:

Renta socjalna — социальная стипендия лицам с инвалидностью в размере 1 900 злотых.

Świadczenie pielęgnacyjne — 3 287 злотых для родителей детей с инвалидностью.

Zasiłek pielęgnacyjny — 215 злотых для лиц старше 75 лет.

Dodatek pielęgnacyjny — 2 520 злотых в месяц для нетрудоспособных и малообеспеченных граждан.

Стоит отметить, что статус UKR PESEL для наших граждан в Польше, который в частности дает право на получение социальных выплат, продлен до сентября 2025 года.

Также украинцы, которые находятся в Польше под временной защитой, могут подать заявление на получение специальной карты временного пребывания — карты CUKR. Она позволяет легально проживать и работать в Польше без необходимости продления действия спецзакона.

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