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Выплаты в декрете — какая минимальная и максимальная сумма в 2025

5 января 2025 17:20
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Помощь в декрете — как изменится минимальный и максимальный размер выплат в 2025 году
Украинские деньги. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

С 1 января 2025 года вступил в силу Закон Украины №4059-IX "О Государственном бюджете Украины на 2025 год", утвержденный 19 ноября 2024 года. Закон предусматривает, что в 2025 году не произойдет повышение минимальной заработной платы и прожиточного минимума.

Об этом рассказывает Главное управление Пенсионного фонда в Винницкой области.

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Отмечается, что минимальная заработная плата останется на уровне 8 000 грн, прожиточный минимум для трудоспособных граждан будет составлять 3 028 грн, а максимальная величина базы начисления единого социального взноса (ЕСВ) увеличится до 20 минимальных зарплат, что равно 160 000 грн.

Как повлияют новые показатели на страховые выплаты

Минимальная зарплата и максимальная база начисления ЕСВ играют важную роль в формировании страховых выплат, связанных с временной потерей трудоспособности, беременностью и родами.

Размер пособия по беременности и родам рассчитывается из минимальной зарплаты, актуальной на момент страхового случая. В 2025 году минимальная выплата за один календарный день будет составлять 262,81 грн.

Лица, которые в течение последних 12 месяцев до страхового случая приобрели менее 6 месяцев страхового стажа, имеют право на страховые выплаты по особым условиям:

  • пособие по временной нетрудоспособности — рассчитывается исходя из минимальной заработной платы;
  • пособие по беременности и родам — исчисляется на основе двукратного размера минимальной зарплаты.

Максимальные размеры выплат за день следующие:

  • по временной нетрудоспособности — 262,81 грн;
  • по беременности и родам — 525,62 грн.

Среднедневная заработная плата, с которой рассчитываются выплаты, не может превышать максимальную базу начисления ЕСВ. Этот показатель определяется путем деления максимальной величины базы ЕСВ на среднемесячное количество календарных дней (30,44).

С учетом увеличения максимальной базы начисления ЕСВ, максимальный размер пособия за один календарный день в 2025 году будет составлять 5 256,24 грн как для временной нетрудоспособности, так и для беременности и родов.

Напомним, граждане будут продолжать получать социальные выплаты в 2025 году. Государство также продолжит осуществлять поддержку семей с детьми.

Также мы писали, что украинское законодательство предусматривает немало социальных выплат, льгот и государственных программ. В 2025 году государство продолжит поддерживать уязвимые категории населения, включая малообеспеченные семьи.

зарплаты выплаты закон декрет социальная помощь

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