Допомога у декреті — як зміниться мінімальний та максимальний розмір виплат у 2025 році

Українські гроші. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

З 1 січня 2025 року набрав чинності Закон України №4059-IX "Про Державний бюджет України на 2025 рік", затверджений 19 листопада 2024 року. Закон передбачає, що у 2025 році не відбудеться підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму.

Про це розповідає Головне управління Пенсійного фонду у Вінницькій області.

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Зазначається, що мінімальна заробітна плата залишиться на рівні 8 000 грн, прожитковий мінімум для працездатних громадян складатиме 3 028 грн, а максимальна величина бази нарахування єдиного соціального внеску (ЄСВ) збільшиться до 20 мінімальних зарплат, що дорівнює 160 000 грн.

Як вплинуть нові показники на страхові виплати

Мінімальна зарплата та максимальна база нарахування ЄСВ відіграють важливу роль у формуванні страхових виплат, пов'язаних із тимчасовою втратою працездатності, вагітністю та пологами.

Розмір допомоги по вагітності та пологах розраховується з мінімальної зарплати, актуальної на момент страхового випадку. У 2025 році мінімальна виплата за один календарний день становитиме 262,81 грн.

Особи, які протягом останніх 12 місяців до страхового випадку набули менш як 6 місяців страхового стажу, мають право на страхові виплати за особливими умовами:

допомога по тимчасовій непрацездатності — розраховується виходячи з мінімальної заробітної плати;

допомога по вагітності та пологах — обчислюється на основі двократного розміру мінімальної зарплати.

Максимальні розміри виплат за день такі:

за тимчасовою непрацездатністю — 262,81 грн;

за вагітністю та пологами — 525,62 грн.

Середньоденна заробітна плата, з якої розраховуються виплати, не може перевищувати максимальну базу нарахування ЄСВ. Цей показник визначається шляхом ділення максимальної величини бази ЄСВ на середньомісячну кількість календарних днів (30,44).

З урахуванням збільшення максимальної бази нарахування ЄСВ, максимальний розмір допомоги за один календарний день у 2025 році складатиме 5 256,24 грн як для тимчасової непрацездатності, так і для вагітності та пологів.

Нагадаємо, громадяни продовжуватимуть отримувати соціальні виплати у 2025 році. Держава також продовжить здійснювати підтримку сімей з дітьми.

Також ми писали, що українське законодавство передбачає чимало соціальних виплат, пільг та державних програм. У 2025 році держава продовжить підтримувати вразливі категорії населення, включаючи малозабезпечені сім'ї.