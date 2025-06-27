Выплаты ко Дню Независимости Украины — кому надо подать заявку на финансовую помощь

Деньги в руках. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Ежегодно некоторые украинцы получают единовременную выплату от государства ко Дню Независимости. Сумма зависит от статуса человека и колеблется от 450 до 3 100 грн. В 2025 году большинству получателей не нужно дополнительно обращаться в Пенсионный фонд за назначением. Но определенным категориям льготников придется подать заявку.

Об этом рассказали в Telegram-канале ПФУ.

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Какой размер выплаты и кто получит

Ежегодную единовременную финансовую помощь к Дню Независимости выплачивают таким категориям украинцев:

лицам с инвалидностью вследствие войны и бывшим малолетним (до 14 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, которых признали лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам — 3 100 грн (1 группа), 2 900 грн (2 группа), 2 700 грн (3 группа);

участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и бывшим несовершеннолетним (до 18 лет) узникам концентрационных лагерей, а также детям, которые родились в местах принудительного содержания их родителей — 1000 грн;

лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной — 3 100 грн;

членам семей погибших (умерших) ветеранов войны, женам (мужьям) умерших лиц с инвалидностью вследствие войны, женам (мужьям) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, которых признали при жизни лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не женились во второй раз — 650 грн;

членам семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины — 650 грн;

участникам войны и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лицам, которых насильно вывезли на принудительные работы, детям партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага — 450 грн.

Указанные суммы выплачиваются до 24 августа 2025 года.

Кому надо обратиться в ПФУ

Большинству получателей не нужно дополнительно обращаться в уполномоченный орган для назначения. Например, пенсионерам начислят деньги в августе вместе с выплатой пенсионного обеспечения. А ветеранам войны, которые работают или проходят службу, суммы поступят на счета воинских частей или предприятий (на основе поданных работодателями заявок).

Зато украинцы, которые имеют право на выплату финансовой помощи, но не являются пенсионерами, не служат и нигде не работают, должны обратиться в территориальный орган ПФУ или Центр предоставления административных услуг по зарегистрированному месту жительства.

Как подать заявку на выплату

Граждане имеют несколько вариантов подачи заявки:

онлайн в произвольной форме через веб-портал электронных услуг ПФУ, с наложением квалифицированной электронной подписи;

лично в письменной форме в территориальном подразделении уполномоченного ведомства;

почтой на адрес Пенсионного фонда.

Заявление должно содержать реквизиты паспорта, номер банковского счета по стандарту IBAN, идентификационный код (при наличии) и реквизиты удостоверения личности, которое дает право на получение выплаты ко Дню Независимости Украины. Нужно успеть обратиться за назначением средств до 1 августа 2025 года.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, жители Сумской и Киевской области могут принять участие в грантовой программе "Жизнеспособность+: экономическая интеграция внутренне перемещенных лиц и пострадавших от войны". Она доступна представителям бизнеса и предусматривает выплату до 20 000 долларов.

Также мы писали, что для украинцев в Польше приготовили несколько нововведений с 1 июля 2025 года. Они касаются выплаты финансовой помощи, работы, поступления в учреждения высшего образования и др.