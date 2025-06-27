Виплати до Дня Незалежності України — кому треба подати заявку на фінансову допомогу

Гроші в руках. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Щороку деякі українці отримують одноразову виплату від держави до Дня Незалежності. Сума залежить від статусу особи і коливається від 450 до 3 100 грн. У 2025 році більшості одержувачів не потрібно додатково звертатися в Пенсійний фонд за призначенням. Але певним категоріям пільговиків доведеться подати заявку.

Про це розповіли в Telegram-каналі ПФУ.

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Який розмір виплати і хто отримає

Щорічну одноразову фінансову допомогу до Дня Незалежності виплачують таким категоріям українців:

особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім (до 14 років) в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, яких визнали особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин — 3 100 грн (1 група), 2 900 грн (2 група), 2 700 грн (3 група);

учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та колишнім неповнолітнім (до 18 років) в’язням концентраційних таборів, а також дітям, які народилися в місцях примусового тримання їх батьків — 1000 грн;

особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною — 3 100 грн;

членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, яких визнали за життя особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге — 650 грн;

членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України — 650 грн;

учасникам війни та колишнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, яких насильно вивезли на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога — 450 грн.

Вказані суми виплачуються до 24 серпня 2025 року.

Кому треба звернутися в ПФУ

Більшості отримувачів не потрібно додатково звертатися в уповноважений орган для призначення. Наприклад, пенсіонерам нарахують кошти у серпні разом із виплатою пенсійного забезпечення. А ветеранам війни, які працюють або проходять службу, суми надійдуть на рахунки військових частин або підприємств (на основі поданих роботодавцями заявок).

Натомість українці, які мають право на виплату фінансової допомоги, але не є пенсіонерами, не служать і ніде не працюють, повинні звернутися в територіальний орган ПФУ або Центр надання адміністративних послуг за зареєстрованим місцем проживання.

Як подати заявку на виплату

Громадяни мають кілька варіантів подачі заявки:

онлайн у довільній формі через веб-портал електронних послуг ПФУ, з накладанням кваліфікованого електронного підпису;

особисто в письмовій формі в територіальному підрозділі уповноваженого відомства;

поштою на адресу Пенсійного фонду.

Заява повинна містити реквізити паспорта, номер банківського рахунку за стандартом IBAN, ідентифікаційний код (за наявності) та реквізити посвідчення особи, яке дає право на отримання виплати до Дня Незалежності України. Потрібно встигнути звернутися за призначенням коштів до 1 серпня 2025 року.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, мешканці Сумської та Київської області можуть взяти участь у грантовій "Життєздатність+: економічна інтеграція внутрішньо переміщених осіб та постраждалих від війни". Вона доступна представникам бізнесу і передбачає виплату до 20 000 доларів.

Також ми писали, що для українців у Польщі приготували кілька нововведень з 1 липня 2025 року. Вони стосуються виплати фінансової допомоги, роботи, вступу до закладів вищої освіти тощо.