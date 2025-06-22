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Главная Экономика Вознаграждение за уничтоженную технику — сколько платят в июне

Вознаграждение за уничтоженную технику — сколько платят в июне

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Дата публикации 22 июня 2025 15:10
Доплаты в ВСУ — сколько можно получить за уничтоженную вражескую технику в июне 2025 года
Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ключові моменти Какова сумма вознаграждения за уничтоженную технику Как получить выплаты

Военнослужащие, кроме основного денежного обеспечения, имеют право на различные доплаты. В частности, это вознаграждение за уничтоженную или поврежденную вражескую технику, которая может составлять от 12 до почти 244 тысяч гривен.

Новини.LIVE рассказывают, от чего зависит размер доплаты и как ее получить.

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Какова сумма вознаграждения за уничтоженную технику

Размер и условия выплаты вознаграждения за уничтоженную вражескую технику регулируются соответствующим Порядком, утвержденным Приказом Министерства обороны Украины №340 от 18 сентября 2020 года.

Согласно документу, военнослужащие могут получить такую доплату за уничтожение:

  • корабля 1 ранга — 243 600 грн;
  • корабля 2 ранга — 182 700 грн;
  • корабля 3 ранга — 121 800 грн;
  • корабля 4 ранга — 97 440 грн;
  • боевого самолета (истребительной и штурмовой авиации), зенитного ракетного комплекса — 121 800 грн;
  • реактивной системы залпового огня — 60 900 грн;
  • тактического ракетного комплекса, военного самолета — 54 810 грн;
  • танка, наземной артиллерии (самоходной), боевого вертолета — 48 720 грн;
  • наземной артиллерии (другой), военного вертолета, противотанкового ракетного комплекса — 42 630 грн;
  • боевой машины пехоты (десанта), бронетранспортера, бронированной разведывательно-дозорной машины — 42 630 грн;
  • другого летательного аппарата (объекта), оснащенного средствами поражения или наблюдения (в том числе беспилотного) — 36 540 грн;
  • переносного зенитного ракетного комплекса — 30 450 грн;
  • судна военного (вспомогательного) обеспечения водоизмещением свыше 5 тыс. тонн — 30 450 грн;
  • судна военного (вспомогательного) обеспечения водоизмещением до 5 тыс. тонн включительно — 24 360 грн;
  • военного автомобиля (грузового, специализированного), малогабаритного судна боевого (разведывательного) назначения, военного тягача, военных инженерных машин: разведки, разминирования, минного заграждения, мостоукладочных, разграждения, для прокладки путей, для осуществления землеройных работ, для преодоления водных преград — 12 180 грн.

Как получить выплаты

Чтобы получить вознаграждение, необходимо подтверждение уничтожения (захвата) техники:

  • журнал боевых действий;
  • рапорт (донесение) командира подразделения, группы (воинской части) по подчиненности, выполнявшего (выполнявшей) задание, в котором подробно указываются обстоятельства, место (координаты), дата, время, способ уничтожения, тип уничтоженной (захваченной) техники, сумма увеличения вознаграждения, подлежащего выплате каждому военнослужащему, принимавшему участие в уничтожении (захвате) техники;
  • донесения (доклад, рапорт) командиров смежных (разведывательных) подразделений, которые по результатам визуального наблюдения подтверждают уничтожение техники;
  • данные фото- или видеофиксации, технических средств разведки (наблюдения), видеозапись отображения воздушной обстановки боевых машин противовоздушной обороны во время боевой работы — по уничтоженной технике;
  • акт оприходования трофейного имущества — если речь идет о захвате техники.

Указанные документы вместе с боевым донесением по подчиненности направляются в орган военного управления для рассмотрения. После получения распорядительного документа по месту прохождения службы военнослужащего издается приказ о выплате вознаграждения.

Ранее мы писали, что такое подъемная помощь военным и кто может ее получить в 2025 году.

Также узнавайте, при каких обстоятельствах военнослужащий теряет право на "боевые" выплаты.

выплаты ВСУ военная техника военные деньги
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
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