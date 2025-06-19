Грошове забезпечення військових — у яких випадках можуть не виплати “бойові”

Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Військовослужбовці Збройних сил України та інших військових формувань, крім основного грошового забезпечення, отримують низку додаткових виплат. Зокрема винагорода 100 000 грн нараховується захисникам, які безпосередньо бере участь у бойових діях або ж перебувають в районах, де ведуться бойові дії, виконуючи завдання із забезпечення національної безпеки та оборони. Однак у деяких випадках "бойові" можуть не виплатити.

Про обставини, за яких військовослужбовець втрачає право на "бойові" виплати, розповів адвокат Роман Лихачов.

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Кому нараховують 100 000 грн "бойових"

Так звані бойові виплати в розмірі 100 000 грн отримують військовослужбовці, які безпосередньо беруть участь у бойових діях на передових позиціях, на окупованій території, або між позиціями Сил оборони та ворога.

Також ця винагорода належить захисникам, які виконують завдання з вогневого ураження — це ракетники, артилеристи та підрозділи протиповітряної оборони.

Крім цього, 100 000 грн виплачують тим, хто перебуває на лікуванні після поранення, і військовослужбовцям, які потрапили в полон.

За яких обставин втрачається право на "бойові"

Відповідно до наказу Міністерства оборони України "Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам" від 07 червня 2018 року №260 не мають право на отримання вказаних коштів військовослужбовці, які:

Самовільно залишили військові частини, місця служби (дезертували) — за місяць, у якому здійснено порушення, та за весь період самовільного залишення військової частини або місця служби (дезертирства), включаючи місяць повернення, оголошеного наказом командира (начальника). Усунені від виконання службових обов’язків — з дня усунення або відсторонення до дня фактичного завершення усунення або відсторонення, оголошеного наказом командира (начальника). Відмовились виконувати бойові накази (розпорядження) — за місяць, у якому здійснено таке порушення, оголошене наказом командира (начальника). Вживали алкогольні напої (наркотичні або психотропні речовини) на території військової частини як у службовий, так і в позаслужбовий час, прибували на службу та/або виконували обов’язки військової служби в стані алкогольного (наркотичного) сп’яніння — за місяць, у якому здійснено таке порушення, оголошене наказом командира (начальника). Вчинили інші дії (бездіяльність), за які судом прийнято рішення про притягнення до відповідальності за вчинення кримінального, військового адміністративного правопорушення або адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією — за місяць, у якому така постанова (вирок) надійшла до військової частини. Добровільно здалися в полон — з дня з’ясування в установленому законодавством порядку обставин щодо добровільної здачі військовослужбовця в полон, оголошеного наказом командира (начальника). Навмисно спричинили собі тілесні ушкодження чи іншу шкоду своєму здоров’ю або самогубство (крім випадків доведення до самогубства, встановленого судом) — за місяць, у якому здійснено ушкодження чи іншу шкоду своєму здоров’ю або самогубство. Відбувають покарання на гауптвахті — за час відбування такого покарання.

Викладене в пунктах 2-6 не стосується військовослужбовців, які протягом поточного місяця загинули (померли внаслідок отриманих після введення воєнного стану в Україні поранень, контузій, травм та каліцтв, пов’язаних із захистом Батьківщини) або захоплені в полон, а також інтерновані в нейтральні держави або безвісно відсутні або отримали поранення (контузії, травми, каліцтва), пов’язані із захистом Батьківщини.

Раніше ми писали, кому належить надбавка за особливості проходження військової служби та в якому розмірі вона нараховується.

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