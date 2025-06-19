Денежное обеспечение военных — в каких случаях могут не выплатить "боевые"

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Военнослужащие Вооруженных сил Украины и других военных формирований, кроме основного денежного обеспечения, получают ряд дополнительных выплат. В частности, вознаграждение 100 000 грн начисляется защитникам, которые непосредственно участвует в боевых действиях или же находятся в районах, где ведутся боевые действия, выполняя задачи по обеспечению национальной безопасности и обороны. Однако в некоторых случаях "боевые" могут не выплатить.

Об обстоятельствах, при которых военнослужащий теряет право на "боевые" выплаты, рассказал адвокат Роман Лихачев.

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Кому начисляют 100 000 грн "боевых"

Так называемые боевые выплаты в размере 100 000 грн получают военнослужащие, которые непосредственно участвуют в боевых действиях на передовых позициях, на оккупированной территории или между позициями Сил обороны и врага.

Также это вознаграждение принадлежит защитникам, которые выполняют задачи по огневому поражению — это ракетчики, артиллеристы и подразделения противовоздушной обороны.

Кроме этого, 100 000 грн выплачивают тем, кто находится на лечении после ранения, и военнослужащим, попавшим в плен.

При каких обстоятельствах теряется право на "боевые"

В соответствии с приказом Министерства обороны Украины "Об утверждении Порядка выплаты денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам" от 07 июня 2018 года №260 не имеют право на получение указанных средств военнослужащие, которые:

Самовольно оставили воинские части, места службы (дезертировали) — за месяц, в котором совершено нарушение, и за весь период самовольного оставления воинской части или места службы (дезертирства), включая месяц возвращения, объявленного приказом командира (начальника). Отстранены от исполнения служебных обязанностей — со дня отстранения до дня фактического завершения отстранения. Отказались выполнять боевые приказы (распоряжения) — за месяц, в котором совершено такое нарушение. Употребляли алкогольные напитки (наркотические или психотропные вещества) на территории воинской части как в служебное, так и во внеслужебное время, прибывали на службу и/или выполняли обязанности военной службы в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения — за месяц, в котором совершено такое нарушение, объявленное приказом командира (начальника). Совершили другие действия (бездействие), за которые судом принято решение о привлечении к ответственности за совершение уголовного, военного административного правонарушения или административного правонарушения, связанного с коррупцией — за месяц, в котором такое постановление (приговор) поступило в воинскую часть. Добровольно сдались в плен — со дня выяснения в установленном законодательством порядке обстоятельств относительно добровольной сдачи военнослужащего в плен, объявленного приказом командира (начальника). Умышленно причинили себе телесные повреждения или иной вред своему здоровью или самоубийство (кроме случаев доведения до самоубийства, установленного судом) — за месяц, в котором осуществлено повреждение или иной вред своему здоровью или самоубийство. Отбывают наказание на гауптвахте — за время отбывания такого наказания.

Изложенное в пунктах 2-6 не касается военнослужащих, которые в течение текущего месяца погибли (умерли в результате полученных после введения военного положения в Украине ранений, контузий, травм и увечий, связанных с защитой Родины) или захвачены в плен, а также интернированы в нейтральные государства или без вести отсутствуют, или получили ранения (контузии, травмы, увечья), связанные с защитой Родины.

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