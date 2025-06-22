Доплати в ЗСУ — скільки можна отримати за знищену ворожу техніку у червні 2025 року

Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Військовослужбовці, крім основного грошового забезпечення, мають право на різні доплати. Зокрема, це винагорода за знищену або пошкоджену ворожу техніку, яка може становити від 12 до майже 244 тисяч гривень.

Новини.LIVE розповідають, від чого залежить розмір доплати та як її отримати.

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Яка сума винагороди за знищену техніку

Розмір та умови виплати винагороди за знищену ворожу техніку регулюються відповідним Порядком, затвердженим Наказом Міністерства оборони України №340 від 18 вересня 2020 року.

Згідно з документом, військовослужбовці можуть отримати таку доплату за знищення:

корабля 1 рангу — 243 600 грн;

корабля 2 рангу — 182 700 грн;

корабля 3 рангу — 121 800 грн;

корабля 4 рангу — 97 440 грн;

бойового літака (винищувальної та штурмової авіації), зенітного ракетного комплексу — 121 800 грн;

реактивної системи залпового вогню — 60 900 грн;

тактичного ракетного комплексу, військового літака — 54 810 грн;

танка, наземної артилерії (самохідної), бойового вертольота — 48 720 грн;

наземної артилерії (іншої), військового вертольота, протитанкового ракетного комплексу — 42 630 грн;

бойової машини піхоти (десанту), бронетранспортера, броньованої розвідувально-дозорної машини — 42 630 грн;

іншого літального апарата (об’єкта), оснащеного засобами ураження або спостереження (у тому числі безпілотного) — 36 540 грн;

переносного зенітного ракетного комплексу — 30 450 грн;

судна військового (допоміжного) забезпечення водотоннажністю понад 5 тис. тонн — 30 450 грн;

судна військового (допоміжного) забезпечення водотоннажністю до 5 тис. тонн включно — 24 360 грн;

військового автомобіля (вантажного, спеціалізованого), малогабаритного судна бойового (розвідувального) призначення, військового тягача, військових інженерних машин: розвідки, розмінування, мінного загородження, мостоукладних, розгородження, для прокладання шляхів, для здійснення землерийних робіт, для подолання водних перешкод — 12 180 грн.

Як отримати виплати

Щоб отримати винагороду, необідне підтвердження знищення (захоплення) техніки:

журнал бойових дій;

рапорт (донесення) командира підрозділу, групи (військової частини) за підпорядкованістю, який виконував (яка виконувала) завдання, в якому детально зазначаються обставини, місце (координати), дата, час, спосіб знищення, тип знищеної (захопленої) техніки, сума збільшення винагороди, що належить до виплати кожному військовослужбовцю, який брав участь у знищенні (захопленні) техніки;

донесення (доповідь, рапорт) командирів суміжних (розвідувальних) підрозділів, які за результатами візуального спостереження підтверджують знищення техніки;

дані фото- або відеофіксації, технічних засобів розвідки (спостереження), відеозапис відображення повітряної обстановки бойових машин протиповітряної оборони під час бойової роботи — щодо знищеної техніки;

акт оприбуткування трофейного майна — якщо йдеться про захоплення техніки.

Зазначені документи разом із бойовим донесенням за підпорядкованістю надсилаються до органу військового управління для розгляду. Після отримання розпорядчого документа за місцем проходження служби військовослужбовця видається наказ про виплату винагороди.

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