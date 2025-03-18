Рубль укрепился до уровня 2023 года — что произошло с курсом российской валюты

Российские рубли в руках. Фото: УНИАН

Президенты США и России запланировали телефонный разговор 18 марта, во время которого Дональд Трамп обсудит с Владимиром Путиным завершение войны. В ожидании звонка российский рубль укрепился по отношению к американскому доллару.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с курсом рубля.

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Усиление позиции рубля

По состоянию на 10:30 российская валюта по отношению к доллару стоит 81,55 руб. Согласно динамике курсовых показателей, последний раз подобная ситуация наблюдалась в апреле-мае 2023 года. Рубль укрепился накануне телефонного разговора Трампа с Путиным. А Центральный банк России рассчитал официальный курс на уровне 84,3059 руб.

Курс российского рубля. Фото: скриншот

Пик наблюдался в последний день 2024 года. Тогда курс пересек отметку 110 руб./долл., что стало рекордным значением. С тех пор ситуация планомерно менялась в сторону укрепления российской валюты.

Очевидно, на показатели влияют геополитические изменения, благодаря которым инвесторы начинают обращать внимание на активы страны-агрессора. Это, в свою очередь, повышает объем предложения на рынке.

Тем временем официальный курс гривны к доллару также стабилизировался. По состоянию на 18 марта НБУ рассчитал показатель на уровне 41,43 грн/долл. Последний раз американская валюта столько стоила в ноябре-декабре 2024 года.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы начали получать электронные письма с информацией о выигрыше крупной суммы в рублях. Мошенники продолжают придумывать новые схемы обмана, чтобы получить доступ к персональным данным Интернет-пользователей.

Также мы писали, что украинцы могут продать старые монеты времен Российской империи или Советского Союза, заработав значительную сумму. Некоторые номиналы рублей стоят сегодня десятки и сотни тысяч гривен. Особенно если монеты изготовлены из золота.