Рубль зміцнився до рівня 2023 року — що сталося з курсом російської валюти

Російські рублі в руках. Фото: УНІАН

Президенти США та Росії запланували телефонну розмову 18 березня, під час якої Дональд Трамп обговорить з Володимиром Путіним завершення війни. В очікуванні дзвінка російський рубль зміцнився по відношенню до американського долара.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з курсом рубля.

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Станом на 10:30 російська валюта по відношенню до долара коштує 81,55 руб. Згідно з динамікою курсових показників, востаннє подібна ситуація спостерігалася у квітні-травні 2023 року. Рубль зміцнився напередодні телефонної розмови Трампа з Путіним. А Центральний банк Росії розрахував офіційний курс на рівні 84,3059 руб.

Курс російського рубля. Фото: скриншот

Пік спостерігався в останній день 2024 року. Тоді курс перетнув позначку 110 руб./дол., що стало рекордним значенням. Відтоді ситуація планомірно змінювалася в бік зміцнення російської валюти.

Очевидно, на показники впливають геополітичні зміни, завдяки яким інвестори починають звертати увагу на активи країни-агресорки. Це, своєю чергою, підвищує обсяг пропозиції на ринку.

Тим часом офіційний курс гривні до долара також стабілізувався. Станом на 18 березня НБУ розрахував показник на рівні 41,43 грн/дол. Востаннє американська валюта стільки коштувала в листопаді-грудні 2024 року.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці почали отримувати електронні листи з інформацією про виграш великої суми в рублях. Шахраї продовжують вигадувати нові схеми обману, щоб отримати доступ до персональних даних Інтернет-користувачів.

Також ми писали, що українці можуть продати старі монети часів Російської імперії чи Радянського Союзу, заробивши значну суму. Деякі номінали рублів коштують сьогодні десятки і сотні тисяч гривень. Особливо якщо монети виготовлені з золота.