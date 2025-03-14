Аферисти вигадали нову шахрайську схему з Gmail — чому це небезпечно

Хлопець з ноутбуком. Фото: Pexels

Аби дізнатися персональні дані українців, викрасти чужі гроші чи отримати доступ до гаджетів, шахраї вигадують нові схеми обману. Одним із поширених методів залишаються листи на електронну пошту з посиланнями на сумнівні сайти. Нашим громадянам розсилають повідомлення про виграш коштів, але чомусь у рублях.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чого варто остерігатися українцям.

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Шахрайські листи на пошту

Чи не кожен українець, який користується електронною поштою, отримував принаймні один лист з інформацією про виграв великої суми коштів. Більшість людей розуміють, що це неправда. Але є відсоток громадян, які засумніваються та перейдуть за посиланням у листі.

Звісно, це заборонено робити, бо наслідки непередбачувані. Існує висока ймовірність поширити персональні дані стороннім особам, завантажити на пристрій віруси, відкрити доступ до важливих програм і мобільних застосунків тощо. Результат необдуманих дій один — потрапляння на гачок шахраїв.

Шахраї відправляють українцям листи з фішинговими посиланнями. Фото: Новини.LIVE

Українцям почали надсилати електронні листи російською мовою про участь в опитуванні, завдяки якому людина нібито виграла велику суму коштів. Щоправда, фінансовий виграш чомусь обрахований у російській валюті — рублях.

"Доступ до виграшу Вам вже відкрито. Так само, як ми говорили, даремно Ви сумнівалися цього дня, але запевняємо, приз вже у вашому розпорядженні. Розмір виграшу, який Ви зможете отримати, уточнюйте на нашому офіційному порталі, але це гарантовано не менше ніж 39 526 p!" — йдеться у листі.

На невеликий шматок тексту аферисти залінкували кілька посилань, аби користувач точно помітив їх і клікнув на синій рядок. У жодному разі не можна довіряти подібним електронним повідомленням, навіть якщо виграш написаний у гривнях, а текст — українською мовою.

Як захиститися від шахраїв в Інтернеті

Для зламу акаунтів зловмисники створюють так звані фішингові сайти, які дуже схожі за дизайном на справжні портали відомих магазинів, державних установ, банків тощо. Отримавши в листі посилання на незнайомий ресурс, потрібно:

перевірити адресу за допомогою пошукової системи;

знайти справжній сайт організації та порівняти з лінком;

звернути увагу на протокол сайту;

додатково перевірити посилання через сервіс CheckMyLink або на сайті Кіберполіції в розділі "Стоп фрауд".

Потрібно запам’ятати, що протокол http в адресі є ненадійним, тому краще не переходити за лінком. А https означає, що можна продовжити перевірку сайту.

Нагадаємо, правоохоронці викрили шахрайську схему з QR-кодами. Аферисти залишають наліпки з графічним зображенням у громадських місцях, а користувачі, перейшовши за посиланням, потрапляють на фішингові сайти.

Також ми писали, що клієнтка Ощадбанку поскаржилася на аферистів в Інтернеті. Вона купила взуття за передоплатою, але товар так і не отримала. Постраждалій порекомендували скористатися процедурою опротестування банківської операції.