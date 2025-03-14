Аферисти вигадали нову шахрайську схему з Gmail — чому це небезпечно

Рублі на рахунку — які повідомлення почали надходити українцям
Аби дізнатися персональні дані українців, викрасти чужі гроші чи отримати доступ до гаджетів, шахраї вигадують нові схеми обману. Одним із поширених методів залишаються листи на електронну пошту з посиланнями на сумнівні сайти. Нашим громадянам розсилають повідомлення про виграш коштів, але чомусь у рублях.
Сайт Новини.LIVE розповідає, чого варто остерігатися українцям.
Шахрайські листи на пошту
Чи не кожен українець, який користується електронною поштою, отримував принаймні один лист з інформацією про виграв великої суми коштів. Більшість людей розуміють, що це неправда. Але є відсоток громадян, які засумніваються та перейдуть за посиланням у листі.
Звісно, це заборонено робити, бо наслідки непередбачувані. Існує висока ймовірність поширити персональні дані стороннім особам, завантажити на пристрій віруси, відкрити доступ до важливих програм і мобільних застосунків тощо. Результат необдуманих дій один — потрапляння на гачок шахраїв.
Українцям почали надсилати електронні листи російською мовою про участь в опитуванні, завдяки якому людина нібито виграла велику суму коштів. Щоправда, фінансовий виграш чомусь обрахований у російській валюті — рублях.
"Доступ до виграшу Вам вже відкрито. Так само, як ми говорили, даремно Ви сумнівалися цього дня, але запевняємо, приз вже у вашому розпорядженні. Розмір виграшу, який Ви зможете отримати, уточнюйте на нашому офіційному порталі, але це гарантовано не менше ніж 39 526 p!" — йдеться у листі.
На невеликий шматок тексту аферисти залінкували кілька посилань, аби користувач точно помітив їх і клікнув на синій рядок. У жодному разі не можна довіряти подібним електронним повідомленням, навіть якщо виграш написаний у гривнях, а текст — українською мовою.
Як захиститися від шахраїв в Інтернеті
Для зламу акаунтів зловмисники створюють так звані фішингові сайти, які дуже схожі за дизайном на справжні портали відомих магазинів, державних установ, банків тощо. Отримавши в листі посилання на незнайомий ресурс, потрібно:
- перевірити адресу за допомогою пошукової системи;
- знайти справжній сайт організації та порівняти з лінком;
- звернути увагу на протокол сайту;
- додатково перевірити посилання через сервіс CheckMyLink або на сайті Кіберполіції в розділі "Стоп фрауд".
Потрібно запам’ятати, що протокол http в адресі є ненадійним, тому краще не переходити за лінком. А https означає, що можна продовжити перевірку сайту.
Нагадаємо, правоохоронці викрили шахрайську схему з QR-кодами. Аферисти залишають наліпки з графічним зображенням у громадських місцях, а користувачі, перейшовши за посиланням, потрапляють на фішингові сайти.
Також ми писали, що клієнтка Ощадбанку поскаржилася на аферистів в Інтернеті. Вона купила взуття за передоплатою, але товар так і не отримала. Постраждалій порекомендували скористатися процедурою опротестування банківської операції.
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