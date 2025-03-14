Аферисты придумали новую мошенническую схему с Gmail — почему это опасно

Парень с ноутбуком. Фото: Pexels

Чтобы узнать персональные данные украинцев, похитить чужие деньги или получить доступ к гаджетам, мошенники придумывают новые схемы обмана. Одним из распространенных методов остаются письма на электронную почту со ссылками на сомнительные сайты. Нашим гражданам рассылают сообщения о выигрыше денег, но почему-то в рублях.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, чего стоит остерегаться украинцам.

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Мошеннические письма на почту

Едва ли не каждый украинец, который пользуется электронной почтой, получал по крайней мере одно письмо с информацией о выигрыше крупной суммы денег. Большинство людей понимают, что это неправда. Но есть процент граждан, которые усомнятся и перейдут по ссылке в письме.

Конечно, это запрещено делать, ведь последствия непредсказуемы. Существует высокая вероятность распространить персональные данные посторонним лицам, загрузить на устройство вирусы, открыть доступ к важным программам и мобильным приложениям. Результат необдуманных действий один — попадание на крючок мошенников.

Мошенники отправляют украинцам письма с фишинговыми ссылками. Фото: Новини.LIVE

Украинцам начали присылать электронные письма на русском языке об участии в опросе, благодаря которому человек якобы выиграл крупную сумму средств. Правда, финансовый выигрыш почему-то рассчитан в российской валюте — рублях.

"Доступ к выигрышу Вам уже открыт. Так же, как мы и говорили, напрасно Вы сомневались в этот день, но уверяем, приз уже в вашем распоряжении. Размер выигрыша, которую Вы сможете получить, уточняйте на нашем официальном портале, но это гарантированно не менее 39 526 p!", — говорится в письме.

На небольшой кусок текста аферисты залинковали несколько ссылок, чтобы пользователь точно заметил их и кликнул на синюю строку. Ни в коем случае нельзя доверять подобным электронным сообщениям, даже если выигрыш написан в гривнах, а текст — на украинском языке.

Как защититься от мошенников в Интернете

Для взлома аккаунтов злоумышленники создают так называемые фишинговые сайты, которые очень похожи по дизайну на настоящие порталы известных магазинов, государственных учреждений, банков и т.д. Получив в письме ссылку на незнакомый ресурс, нужно:

проверить адрес с помощью поисковой системы;

найти настоящий сайт организации и сравнить с линком;

обратить внимание на протокол сайта;

дополнительно проверить ссылку через сервис CheckMyLink или на сайте Киберполиции в разделе "Стоп фрауд".

Нужно запомнить, что протокол http в адресе является ненадежным, поэтому лучше не переходить по ссылке. А https означает, что можно продолжить проверку сайта.

Напомним, правоохранители разоблачили мошенническую схему с QR-кодами. Аферисты оставляют наклейки с графическим изображением в общественных местах, а пользователи, перейдя по ссылке, попадают на фишинговые сайты.

Также мы писали, что клиентка Ощадбанка пожаловалась на аферистов в Интернете. Она купила обувь по предоплате, но товар так и не получила. Пострадавшей порекомендовали воспользоваться процедурой опротестования банковской операции.