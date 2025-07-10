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От штрафа до тюрьмы — какая ответственность за нападение собаки

Ua ru
Дата публикации 10 июля 2025 10:05
Штрафы, тюрьма и компенсация — что грозит владельцам за нападение собаки на человека
Собака на прогулке. Фото: Unsplash

Нападение домашнего животного на посторонних лиц и нанесение вреда их здоровью или имуществу наказывается штрафом для владельцев собак. Закон предусматривает наступление нескольких видов ответственности в зависимости от индивидуальных обстоятельств дела.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что грозит хозяевам собак за нападение.

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Штрафы и тюрьма

Согласно статье 154 Кодекса об административных правонарушениях, запрещено содержать домашних животных в неположенных местах, выгуливать без поводка и намордника (представителей опасных пород), не убирать экскременты во время пребывания на улице и тому подобное.

Если указанные действия хозяина собаки привели к причинению вреда здоровью постороннего человека или его имуществу, то предусмотрен штраф от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 1 700 до 3 400 грн). Должностные лица заплатят больше — от 3 400 до 5 100 грн. Плюс животное конфискуют.

Также предусмотрена уголовная ответственность. Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение, нанесенное потерпевшему в результате бездействия владельца собаки, влечет по статье 128 Уголовного кодекса:

  • общественные работы на срок от 150 до 240 часов;
  • или исправительные работы на срок до 2 лет;
  • или ограничение свободы до 2 лет;
  • или лишение свободы на срок до 2 лет.

Компенсация за моральный ущерб

Не стоит забывать о финансовой компенсации. Потерпевший может потребовать полного возмещения в случае повреждения личного имущества. Плюс статьи 1166-1167 Гражданского кодекса предусматривают право на компенсацию материального ущерба, в частности денег, потраченных на лечение после укуса собаки.

Отдельно допускается возмещение морального вреда, причиненного увечьем, другим повреждением здоровья или смертью человека. Сумма определяется в судебном порядке и зависит от характера правонарушения, глубины физических/душевных страданий, ухудшения способностей потерпевшего и т.д. (статья 1168 ГКУ).

Деньги выплачиваются единовременным платежом или путем осуществления ежемесячных транзакций. Право на компенсацию морального вреда, причиненного смертью человека, имеют его супруг (супруга), родители, дети и другие члены семьи.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, некоторые породы собак внесены в перечень опасных. Этих животных нужно выгуливать на поводке и в наморднике, иначе грозят штрафы. Владельцев домашних животных могут наказать на сумму от 170 до 340 грн, для должностных лиц штраф больше.

Также мы писали, что в Украине разработали правила перевозки животных в автобусах. Если вес не превышает 10 кг, животное нужно поместить в контейнер или сумку с абсорбирующим дном. Собак среднего и большого размера (10-45 кг) можно перевозить в наморднике.

животные штрафы компенсация собака домашние питомцы
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
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